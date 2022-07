Los intendentes radicales quieren a uno de los suyos para la pelea por la gobernación bonaerense

Con el horizonte puesto en el 2023, se reunió en La Plata el Foro de Intendentes Radicales. Allí dejaron en claro que un intendente tiene que ser parte de la formula del centenario partido para pelear en la interna de Juntos. Además, acordaron pedir una reunión al gobernador Axel Kicillof para llevarle reclamos de vieja data, como son los atrasos en los pagos de certificados de obras, de los Fondos de Infraestructura Municipal (FIM) y de las deudas que tiene con los municipios IOMA y el IPS. También pedirán una actualización por inflación.

Lo cierto es que la mayoría de los municipios del interior bonaerense gobernados por el radicalismo dependen de la coparticipación y de los fondos que gira la provincia. Un histórico intendente radical le dijo a MDZ: “Si queremos hacer obras no nos queda otra que aceptar algunas reglas y bajar un poco el nivel de las puteadas a a Kicillof. Ahora es momento de tener resiliencia e inteligencia política. Aunque con esta gente se hace difícil, hacen trampa todo el tiempo. Te dicen provocándote, ‘querés esto te lo damos, pero en la foto tiene que estar nuestro concejal y nuestro referente del lugar‘, y si querés hacer las obras no te queda otra que ceder”.

En el conclave del Comité Provincia del que participó Maximiliano Abad, presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, legisladores y dirigentes; se habló de establecer entre los socios de la coalición opositora programas de gobierno y consensuar políticas públicas para un futro Gobierno. Afirman que si el próximo año son Gobierno no se puede improvisar, “el margen de tolerancia al error va a ser muy bajo. Hay que aprender de los errores propios del pasado, como también tenemos que mirar y aprender de los errores de Alberto y Cristina para no repetirlos”, sostuvo un legislador.

En cuanto a la pelea por el sillón de Dardo Rocha, quedaron en buscar consenso entre los 32 intendentes para establecer a quién iban a impulsar como candidato propio. Entre los jefes comunales del radicalismo no cayo muy bien el faltazo de Gustavo Posse, sabida son las aspiraciones del intendente de San Isidro de ser gobernador de la provincia. En off, uno de los asistentes del conclave afirmó: “Posse está en un espacio que no genera mayores consensos en la dirigencia ni en los intendentes. Al igual que Martin Tetaz que tampoco genera consenso entre los intendentes”.

En diálogo con MDZ, Miguel Fernández, presidente del Foro de Intendentes Radicales y jefe Comunal de Trenque Lauquen dijo: “Nosotros en la reunión de ayer no hablamos del Gobierno, no nos interesa el Gobierno y por más que los puteemos no los vamos a cambiar. Hablamos de que vamos a hacer nosotros, ese es un cambio importante. No miramos qué hacen ellos, miramos lo que vamos a hacer nosotros. Poniendo toda la energía en acordar las bases de un programa a futuro”.

Fernández remarcó que en el encuentro del miércoles en La Plata además de hablar sobre las deudas de la provincia con los municipios radicales, hablaron de la agenda política. “Los intendentes queremos posicionar candidatos para la gobernación, quedamos en que íbamos a hacer en los próximos días una consulta entre los 32 intendentes radicales para ver quiénes son los que tienen consensos y eventualmente posicionarlos. La idea es que los intendentes propongan a alguien que tenga consenso. Por supuesto que hay intendentes que quieren ser candidatos, como es el caso de Gustavo Posse que está decidido, pero Gustavo ayer no estuvo en la reunión y ese no es un dato menor”.

Agregó: “No tenemos que poner uno solo, después en el rodaje se verá. A diferencia de otras veces, hay interés de los intendentes de meterse en la discusión".

Además, sostuvo que los intendentes son los que realmente saben qué pasa en el territorio y cuáles son las diferencias entre los problemas del conurbano y el interior bonaerense. Pegando un tiro por elevación, Fernández dijo: “Nos tenemos que meter ahí y no dejar que traigan a otro que no conoce el territorio a manejarnos y que nos venga a decir 'esta es la receta', cuando no conoce ni una cuadra del distrito”.

Por otra parte, Miguel Fernández dijo que pedirá a la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, una reunión con el gobernador para plantear los reclamos de los intendentes radicales sobre las deudas que mantiene la provincia con los municipios. Al ser consultado sobre si esa reunión iba a ser en conjunto con los jefes comunales del PRO, contesto:” Ahora no vamos a ir a reclamar con los intendentes del PRO. Ellos ya se reunieron con Insaurralde, veremos si nosotros tenemos más suerte y nos recibe Kicillof. Seguro que las respuestas van a ser parecidas, porque siempre nos vamos con una promesa y en la realidad después no la cumplen”.

Sobre el tema, el presidente del Foro de Intendentes Radicales agregó: “Después de la reunión que tengamos con Kicillof, seguramente nos reunamos con los intendentes del PRO y armemos algún foro. Creo que el PRO tiene alguna idea parecida de armar programas de Gobierno. El otro día estuvo Grindetti en Trenque Lauquen hablando de esto conmigo, y ayer me llamo Diego Valenzuela por esto mismo”.