El inesperado reclamo contra Rodolfo Suarez por una obra estratégica para Mendoza

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a audiencia pública para discutir la realización de la obra del Colector Cloacal y Estación Elevadora "El Paramillo II". La misma se realizará el 19 de julio y desde la agrupación de Derechos Humanos Xumek ya anticiparon su rechazo. "La obra del Colector Cloacal “El Paramillo II”, que promete un beneficio para ciertas poblaciones de la zona Este, representa también una gran amenaza para el sistema de humedales Leyes-Tulumaya", expresaron mediante un comunicado.

El colector se encuentra emplazado, en calles de los departamentos de Guaymallén, Maipú y Lavalle y el cuestionamiento de Xumek tiene que ver con la decisión de atravesar la laguna La Paloma. "La obra de saneamiento evaluó ocho alternativas de trazado del colector. En ninguna de las primeras siete se atraviesa la laguna de La Paloma, sino que la traza va por ruta utilizando estaciones elevadoras y de bombeo. Sin embargo, alegando problemas de conducción a gravedad por pendientes mínimas, riesgos de vandalismo y de desbordes, la alternativa seleccionada es la que propone atravesar la Laguna La Paloma, pasando por alto las declaratorias de interés de conservación que tiene el sistema Leyes Tulumaya", esgrimen.

La zona del conflicto.

En este sentido, sostienen que "en el proyecto no se menciona que la zona por la que atraviesa dicha obra es un sistema de humedales, relicto de las antiguas ciénagas de Bermejo" y agregan que el estudio de impacto ambiental no hace "no hace referencia al retiro de suelo orgánico y capa vegetal, ni a la utilización de agua del Arroyo Leyes para la fase de construcción".

"Pedimos que el sistema de saneamiento para un territorio y población, no implique la destrucción de nuestro medio ambiente. Los humedales son nuestros principales aliados para mitigar los efectos de la crisis climática y su falta de protección afecta nuestro derecho a vivir en un ambiente sano", aseveran.

Para el gobierno provincial se trata de una obra necesaria para el desarrollo de Mendoza y el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos de distintos departamentos. En total, el gobierno provincial afirma que están llevando adelante una inversión total en obras de saneamiento que supera los 20 mil millones de pesos que son aportados por provincia, municipios y el Enhosa.

