Aníbal Fernández cruzó a La Cámpora y cruje la tregua kirchnerista

Aníbal Fernández salió a cruzar en duros términos al secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, quien le había reclamado al Gobierno nacional la implementación del Salario Básico Universal. "Seamos un poco más humildes, callémonos un poco más la boca", fue el reclamo del ministro de Seguridad de la Nación al dirigente del kirchnerismo.

Es el primer cruce público entre la Casa Rosada y La Cámpora desde la asunción de Silvina Batakis en medio de la frágil e inestable tregua política entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Voceros de Larroque aclararon que las declaraciones que difundió el portal Letra P corresponden a la época en que Martín Guzmán aún era Ministro de Economía.

Sin embargo, no lograron contener la respuesta de Aníbal Fernández en una entrevista con C5N: "Que nos diga cómo y nosotros lo hacemos porque debe tener la solución".

"Dame la solución y nosotros la hacemos. Estamos todos contentos de resolver la situación como vos lo decís", agregó el funcionario nacional. Y continuó: "Si la situación es dar consejos sin soluciones de fondo para poder financiar semejante movimiento seamos un poco más humildes". "Callémonos un poco más la boca mientras los otros están haciendo un esfuerzo sobrehumano para contenerlo y encontrar una alternativa que de la mejor manera llegue", reclamó el ministro.

Aníbal Fernández también criticó el paro del campo y aseguró que "nadie le dio bola", porque "no hay nada para quejarse". "Lo del campo salió mal, y no me estoy mofando. Quisieron hacer una cosa extraña y nadie les dio bola, porque no hay nada para quejarse, porque al campo le va bárbaro", aseguró el funcionario.

"Si hay cosas que están mal, hay que sentarse y discutirlas", agregó. Luego, dijo que "nadie tiene la verdad revelada" y consideró en diálogo con C5N que "lo del gasoil es un tema que nos tendría que haber convocado y resuelto rápidamente".