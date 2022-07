Lapidaria crítica de un referente piquetero a Cristina Fernández de Kirchner

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, lanzó una desafiante crítica a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la realización de la masiva movilización convocada por organizaciones sociales. “Me indigna que hable de afuera. Señora, este Gobierno lo integra usted también”, sostuvo.

“Me indigna que se coloquen de afuera. Larroque (Andrés) habla como la vicepresidenta, dicen: porque el Gobierno… Señora, este Gobierno lo integra usted también, no le eche la culpa a nadie”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

El líder del PO añadió: “Acá no hay una alianza entre el kirchnerismo y el trotskismo. Me corto las manos y los pies antes de acercarme a Cristina. Las organizaciones sociales con trabajo en el territorio- no el Cuervo Larroque-, se están acercando cada vez más a la idea de luchar, que no tiene nada que ver con un acercamiento de La Cámpora al Partido Obrero”.

En tanto, sobre la designación de Silvina Batakis como titular del Ministerio de Economía, consideró: “Nadie puede negar esto: su designación fue por consenso de los tres sectores del oficialismo, que profundiza el camino del ajuste, del ataque a los trabajadores, y que claramente genera una crisis en las propias filas del Frente de Todos”. “El gobierno de Alberto es el gobierno de Cristina. Si horadan algo están horadando su propio gobierno".

El dirigente social apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner.

La marcha

Entre los objetivos de los asistentes que se movilizan en Plaza de Mayo, se busca reclamar por la Ley general de tierra, techo y trabajo, bajo el lema "Basta de judicializar, perseguir y estigmatizar a los Movimientos Populares". "Salimos con el compromiso de que la semana que viene habrá una reunión con quienes sufrieron los allanamientos y que empezaremos a tener reuniones con cada uno de los ministros, incluida la ministra de Economía -Silvina Batakis- para poder aportar en el rumbo de las políticas de Estado que vienen por delante”, adelantaron desde la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Otro de los reclamos por parte de la CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma es la creación del Salario Básico Universal. Si en el lapso de esta semana el Gobierno no responde a los reclamos, citarán a una marcha y cortes en todo el país para el próximo miércoles 20.