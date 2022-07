Cristina Fernández de Kirchner y Massa autorizaron un aumento del 69% para empleados del Congreso

La galopante inflación en Argentina ya casi que no es noticia. Lo que si es noticia es que Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa habilitaron este jueves un aumento acumulado de sueldo del 69 por ciento para los empleados del Poder Legislativo.

Según fuentes de la cámara baja, este aumento se trata de una recomposición salarial en dos tramos: uno del 30% a partir del 1 de julio y otro del mismo porcentaje a partir del 1 de octubre y con una cláusula de revisión a partir de noviembre, mes en el que se evaluará si se incorpora o no una suma fija no contributiva solo para los trabajadores y no para los legisladores.

En un día donde el dólar blue tocó los 289 pesos para la venta y la inflación de junio marcó un 5,3 por ciento, el acuerdo de aumento se firmó durante la reunión entre autoridades de ambas cámaras, junto a los gremios UPCN Congreso, APL y ATE Congreso.

Este acuerdo se suma al aumento de 20.000 pesos que Cristina y Massa anunciaron en abril para los empleados del Congreso, según consignó TN.

Con esta recomposición salarial, los sueldos de los empleados legislativos desde octubre dependerán de la categoría, e irán desde los 120.000 pesos a más de 400.000, para los escalafones más altos.