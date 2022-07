El silencio del kirchnerismo que complica la economía en el país

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, dijo que la credibilidad de los mercados externos en Argentina es prácticamente nula, según demuestran las cotizaciones de las acciones argentinas en el exterior y otros indicadores, como el riesgo país, que supera los 2700 puntos. A partir de allí analizó la situación y opinó que esto se debe al silencio del kirchnerismo sobre las medidas anunciadas por la ministra de economía, Silvina Batakis.

Las acciones argentinas caen en el exterior al igual que los bonos y nuestro riesgo país supera al de lugares como Ucrania, que está en guerra, o incluso de Sri Lanka, que sufre una terrible crisis política y económica. Entonces, Burgueño opinó que "Argentina no tiene ese riesgo país, seamos sinceros, acá hay algo que está mal, estamos mostrándole al mundo, que es el que mide esto, algo mal".

Para el economista, "los mercados no creen que el Gobierno pueda ejecutar las políticas económicas que anunció Silvina Batakis. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner ni el kirchnerismo no se han expedido al respecto".

"Estamos igual que cuando entre diciembre y febrero, se le preguntaba a Cristina Fernández de Kirchner si estaban a favor o en contra del acuerdo con FMI y ella se mantenía en silencio. El Ejecutivo decía que el kirchnerismo apoyaba, que la prensa era golpista y veía problemas donde no los había, hasta que el kirchnerismo en marzo votó en contra del acuerdo en el Congreso. De hecho, el Ejecutivo terminó cerrando con la oposición, sino ni siquiera había acuerdo", siguió.

Entonces, la conclusión de Burgueño fue que los mercados intuyen que estamos en la misma situación, que Cristina Fernández de Kirchner no se expide porque el kirchnerismo no está de acuerdo con las medidas de Silvina Batakis. "Eso quiere decir que nos estamos comprando una crisis para más adelante. Hasta que no haya alguna señal del kirchnerismo a favor de la ministra es muy difícil que los mercados apoyen o confíen. Después, tampoco quiere decir que vayamos a vivir una bonanza, pero al menos se le creará más al Ejecutivo que esto puede ser posible", finalizó.