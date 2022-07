La contundente crítica de Miguel Ángel Pichetto a las medidas económicas de Silvina Batakis

Con su equipo económico confirmado y el apoyo de varios ministros del gabinete, la ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció sus primeras medidas económicas para la Argentina, que necesita respuestas urgentes por parte de las instituciones que forman parte del Estado.

Por esta razón, la “Mesa del Poder” entrevistó a Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación y líder de Encuentro Republicano Federal (ERF), quien catalogó las medidas de Batakis como “rudimentarias y provinciales” y afirmó que no habrá cambio económico “si el Frente de Todos sigue gobernando el país, que cada vez se encuentra más empobrecido”.

El presidente de ERF que pertenece a Juntos por el Cambio sostuvo que “la llegada de Batakis no era la esperada por el mercado, ya que se pretendía otra vuelta de rosca”. Además, destacó la experiencia de la ministra como exfuncionaria de la provincia de Buenos Aires, pero "le es insuficiente para conducir la cartera de un país". Por lo cual, el plan que tomó responde a medidas “rudimentarias y provincianas”. “Estas políticas son como cazar en un zoológico porque establecer una caja única es la medida que se toma cuando una provincia está en crisis y se utiliza para priorizar los pagos a los acreedores”, definió el exsenador.

Además, agregó: “Y la otra medida provinciana que implantará habla de establecer triple tributo a los bienes personales, inmobiliarios y aportes municipales. Es letal para Argentina, porque quieren revaluar los bienes, tarea que la pueden hacer las provincias, pero ahora tendrá un orden nacional. Respeto que Batakis fue ministra de una provincia, mucho mejor que el otro que se fue (Martín Guzmán), que la única experiencia que tuvo fue ser ayudante de Stiglitz”. Y aseguró: "Las metas con el FMI seguirán iguales debido a que si la modifican, el acuerdo firmado a principios de este año quedaría suspendido y se tendrían que volver a renegociar los términos".

Haciendo referencia a la crisis política que existe en el Frente de Todos, el exlegislador sostiene que “si no cambian su relación, se les imposibilitará encontrarle la vuelta al mercado financiero”. “Sin poder político, no hay ordenamiento económico. Con todo respeto, lo digo porque estamos con una ministra que ha manejado una caja provincial y muchas de esas medidas dejaron sus repercusiones en la provincia de Buenos Aires. Y dependemos de la volatilidad del día a día de esta clase dirigencial. Ya que estamos en un torbellino, donde el dólar está volando y los precios de las cosas no existen. Se necesita un plan consistente para abordar la crisis”, concluyó Miguel Ángel Pichetto.

Segmentación tarifaria: nuevos puentes y viejos fantasmas

Por orden presidencial, la ministra de Economía confirmó que la segmentación tarifaria será puesta en marcha, que estuvo en dudas, tras la renuncia de Martín Guzmán. Asimismo, los periodistas recordaron que una medida de esta magnitud “será engorrosa para el Ejecutivo”, ya que podrían revivir “viejos fantasmas” que podría desalentar la implementación de la misma.

Según Rubén Rabanal, el Gobierno intentará tener una buena relación con la Secretaría de Energía a cargo de Darío Martínez para llevar adelante la medida, cosa que no pudo lograr Martín Guzmán. “Van a intentar que los puentes no se destruyan. La segmentación demoró por dos elementos centrales: la disconformidad del kirchnerismo con el plan del Ejecutivo y los cuestionamientos jurídicos existentes sobre la posibilidad de recaer en el pasado. Ya que la expresidenta cuando trató de implementar la segunda fase de la segmentación tuvo que dar un paso al costado debido a que le llegaron una cantidad de cautelares que tuvo que frenar el proceso”, describió el periodista.

Además, recordó: ”En ese tiempo, la primera fase se implementó con una tarifa plana para ciertos barrios ubicados en AMBA en zonas pudientes. Y cuando la vicepresidenta en 2015 quiso implementar la segunda etapa, con una ampliación de tarifas, la ejecutiva tuvo que dar un paso al costado porque llovieron presentaciones judiciales que fueron habilitadas por la Justicia y esto hizo que las tarifas de los servicios se retrasaran, hecho que quedó en evidencia en diciembre de ese año”.

Para aquellos usuarios que deseen conservar sus subsidios de gas y electricidad por red, a partir del viernes 15 estará disponible el formulario que estará en la página oficial del Gobierno llamada “segmentación tarifaria”.

Juntos por el Cambio: el PRO comenzó a dividir sus bandos entre bullrichistas y larretistas

Tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich utilizaron por primera vez "la caja de cambio" y pusieron marcha para competir por la interna de las PASO de Juntos por el Cambio. El jefe de Gobierno porteño ha anunciado en varias ocasiones a través de sus redes sociales sus intenciones presidenciales y la presidenta del PRO también hizo lo mismo en varias entrevistas periodísticas, anticipando que quiere participar en las primarias del 2023.

Ante este panorama, Alejandro Cancelare comentó que Larreta ya empezó a separarse de aquellos que para “él eran sus vínculos cercanos” a causa de que han elegido a Bullrich como su conductora, que representará al PRO en JxC. “El jefe porteño ya se despidió de aquellas personas que trabajan con Patricia Bullrich. Entre esos nombres se destacan: Nicolás Massot, concejal de Tigre de Juntos y director del Banco Ciudad; y Ramón Lanús, concejal de San Isidro e íntimo de Larreta. Estas personas pertenecen a la política y no son acomodadas con el diario del lunes. Por eso, la decisión de ir separando los bandos hace que debamos poner en foco estas situaciones, porque Bullrich no estará en silencio por mucho más tiempo y saldrá a marcar sus limites”, argumentó el periodista.

La Mesa del Poder edición nacional

La apuesta periodística de MDZ que analiza la política y la sociedad con la participación de Marcelo Arce, Rubén Rabanal y Alejandro Cancelare. El programa se emite todos los lunes y viernes de 20 a 21 por MDZ Radio.