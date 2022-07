La insólita acusación del Gobierno a los padres de Florencia Romano: así respondieron los abogados de la familia

Este lunes se dio a conocer que desde el Gobierno provincial respondieron a la demanda civil realizada por la defensa de la familia de Florencia Romano, la adolescente que fue asesinada en Maipú diciembre de 2020 y cuyo caso se caracterizó por la polémica falta de respuesta del servicio CEO de la Policía de Mendoza, luego de que se omitiera el llamado realizado a poco tiempo de que se concretara el femicidio. Para el Estado, la responsabilidad del deceso se divide en un 50% por parte del autor material del hecho y otro 50% de los padres de Romano por lo que se denomina "culpa in vigilando".

Los abogados de la familia de Romano, Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena, demandaron al Estado provincial por negligencia y pidieron un monto total de $300 millones en carácter de indemnización. Por ello, el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, argumentó a través de un extenso escrito al que accedió MDZ que los padres de la adolescente asesinada en manos de Pablo Arancibia también son responsables por haber "incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente".

En detalle, el documento a modo de contestación a la demanda especifica: "Los padres de la menor víctima, han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente, ya que su madre, al menos, reconoció haber conocido la situación que la menor le relatara con anterioridad a la fecha del delito, permitiendo que se relacionara y contactara con personas sospechosas e, incluso, con quien resultara su asesino".

Ricardo Canet, asesor de gobierno.

En ese sentido, el asesor legal del Gobierno negó "que la víctima falleciera pura y exclusivamente por desidia estatal". "Dejo negado el requisito de relación de causalidad adecuada entre la omisión imputada a la provincia en el funcionamiento regular del servicio CEO y el resultado dañoso reclamado en autos. Que la omisión de generar “suceso”, en la que incurriera la ex – policía Herrera al considerar no serio el llamado del Sr. Ricardo Javier Araya Sanhueza, permita cuestionar en forma total el regular funcionamiento y eficacia del sistema 911", agregó.

Por otro lado, Canet aseveró que "el importe pretendido por los actores en concepto de daño moral es francamente absurdo, irracional e inadmisible, y no admite ninguna excusa tamaña pretensión desmedida", en relación a los $300 millones pretendidos por la defensa.

Al ser entrevistado por MDZ Radio, Agustín Magdalena, uno de los representantes legales de la familia Romano, señaló: "El doctor Canet demostró lo misógino y cavernícola que fue en su contestación de demanda. La familia de Florencia entabló una demanda de daños y perjuicios contra el Estado provincial por la inoperancia del 911 y la policía Herrera, que fue quien cortó ese llamado de un vecino que advertía violencia de género y gritos de una mujer pidiendo auxilio. En la condena se demostró su responsabilidad y por eso se la exoneró de la fuerza. Allí se entabla la demanda y se pretende un resarcimiento económico, el cual busca ser una sanción ejemplificadora por el mal funcionamiento".

Además, sostuvo que la contestación de Canet se filtró a la prensa y que no era la intención de la querella. "No queremos hacer política con esto. No estoy pidiendo la cabeza del gobernador ni del director de la Policía, ni del doctor Canet. Pero la verdad es que no podemos dejar de remarcar lo que llama la atención: no podemos tener este tipo de asesores y estas contestaciones", dijo.