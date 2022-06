Vuelve a tomar impulso el proyecto más anhelado por Rodolfo Suarez

La reforma de la Constitución de Mendoza vuelve a instalarse en la agenda del Gobierno de Rodolfo Suarez tras la última encuesta de Martha Reale Dalla Torre. El estudio demuestra que los mendocinos apoyan la modificación, y ante esto MDZ Radio entrevistó a la presidenta provisional del Senado y senadora provincial de la UCR, Natacha Eisenchlas, quien detalló los pasos a seguir para darle el impulso necesario y explicó las causas del por qué el proyecto del Ejecutivo ha demorado tanto tiempo.

Natacha Eisenchlas, presidenta provisional del Senado provincial,

Para Rodolfo Suarez la reforma de la Constitución es uno de los proyectos más ambiciosos de su gestión y todavía no lo ha podido cumplir por diversos factores. Sobre esto, la legisladora remarcó que “las demoras fueron producto de la asunción de las nuevas autoridades de la cámara alta”. “Hubo cambios legislativos y tuvimos que crear nuevas comisiones. Ni bien se constituyó el Senado por completo, empezamos nuevamente a trabajar sobre este tema”, comentó la senadora.

Eisenchlas explicó cómo será el tratamiento que pretende eliminar una de las cámaras, bajar a la mitad la cantidad de legisladores provinciales y la supresión de las elecciones de medio término. “Después de haber sido aprobada por senadores y diputados, se llamará a un plebiscito que puede ser en la próxima elección de legisladores":

Y agregó: “Por supuesto, si el resultado del plebiscito no es apoyado por la gente, la reforma queda sin efecto. En cambio si el ciudadano acompaña, se debe juntan la Comisión Constituyente y tiene hasta 90 días para sancionar la Constitución nueva"

El Frente Cambia Mendoza en ambas Cámaras posee amplia mayoría, lo que no quita que el oficialismo necesitará el apoyo del Frente de Todos para lograr “los dos tercios de la totalidad de los miembros” y así aprobar la iniciativa del Ejecutivo. Desde la UCR apuntan a que la modificación sea legitimada por medio del debate político de todas las fuerzas de la provincia.

Sin embargo, el “consenso político” entre las principales fuerzas está lejos de lograrse por varios motivos, entre ellos el subsidio de los 18 millones de pesos que involucra al exsenador provincial Héctor Hugo Bonarrico.

En relación a esto, la presidenta provisional del Senado remarcó que no entiende porque los peronistas han manifestado que el Frente Cambia Mendoza no escucha a la oposición. “Tanto en Diputados como en Senadores, le hemos aprobado varios pedidos de informe a raíz de la causa del subsidio que sería destinado para la Fundación Acción Social. Sí los escuchamos, pero no estamos de acuerdo con lo que demandan”, recalcó Eisenchlas, haciendo referencia a que el oficialismo no quiere que Víctor Ibañez asista a la Legislatura para dar las explicaciones que el Frente de Todos pide por el caso Bonarrico.

“Hoy el presidente del bloque peronista mencionó que hemos votado juntos varios proyectos. Por ende, no es que no escuchamos, sino que opinamos distinto. Estas son las reglas de la democracia, el problema es cuando las mayorías se imponen sin legitimidad y de forma violenta. Sin embargo, cuando no salen las cosas como ellos pretenden, culpan a las mayorías por ser mayorías, y lo mismo ocurre en el Congreso nacional, es lo normal”, agregó la entrevistada.

Por último, la legisladora recordó que el PJ mendocino no le permitió tener a Mendoza la posibilidad del “roll over” cuando se votó por el presupuesto de la provincia. “El partido Justicialista no le permitió tener el roll over a Mendoza y eso permitía diferir los pagos de la deuda. Pero bien que lo hicieron cuando lo aprobaron a nivel nacional”, sentenció.