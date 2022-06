Patricia Bullrich llega a Mendoza mientras el PRO local intenta no romperse

Luego de romper lazos políticos con el Frente Cambia Mendoza, el Partido Demócrata apunta a reconstruir su espacio y se ha sumado a la Confederación Nacional de Liberales. En "La Mesa del Poder", programa que se emite por MDZ Radio, la diputada provincial demócrata Mercedes Llano aseguró que “los demócratas irán por fuera de Juntos por el Cambio y que Javier Milei será su candidato presidencial” para el 2023.

Mercedes "Mechi" Llano, diputada provincial del Partido Demócrata.

“La junta del partido se expresó a favor de la candidatura de Javier Milei y decidieron que iremos por fuera de Juntos por el Cambio para construir una alternativa. Por ende, la única persona que ha marcado una opción disyuntiva y que posee ideas sin tibieza es la figura de Javier Milei. Porque persigue las ideas liberales y este es nuestro camino, a pesar de que respetamos aquellos liberales de la coalición como el caso de Omar De Marchi”, comenzó diciendo.

La figura de Milei atrae a los demócratas, aunque reconocen que el "libertario" es polémico. La diputada apuntó que dentro de la Confederación de Liberales hay diferencias internas y todos no piensan como el diputado nacional Javier Milei. “No estoy de acuerdo con lo que dijo sobre la venta de órganos y desde la Legislatura de Mendoza lo hemos repudiado. Él instala temas polémicos y claramente en nuestro partido hay diferencias. Ejemplo, los miembros del PD somos disonantes cuando hablamos acerca de la minería y así entre muchos otros temas”, manifestó.

“Milei es economista y sus pensamientos sobre la sociedad es de un economista. Sin embargo, él es muy congruente cuando habla de liberalismo y coincidimos con su pensamiento económico, una sociedad que persigue el libre de mercado y la rebaja impositiva. Puede ser que dentro de nuestro partido hay gente que critica su estilo político. Javier posee un estilo más urbano y que no es propio de las personas que viven en el interior. Ya que en las provincias somos más conservadores y valoramos otras características”, describió la legisladora provincial.

Haciendo referencia especialmente en Guillermo Mosso, diputado provincial que posee una cierta afinidad con el radicalismo y que se ha separado del Partido Demócrata. Mercedes Llano indicó que “los demócratas que no persiguen los lineamientos del partido” deben renunciar a su afiliación. “Nuestra carta orgánica dice que no se puede desalinear por fuera de las banderas del partido y él lo hizo. Mosso debería renunciar a nuestro partido, ya que no sigue los parámetros que establecemos. Él ha sido funcional al Gobierno provincial, su familia tiene cargos políticos y se asemeja al estilo de Bonarrico”, aseveró.

La herramienta preferida del Gobierno provincial

El Estado posee varias herramientas para acceder a datos que sirvan para tomar decisiones. Entre estos instrumentos, el preferido de la gestión del Frente Cambia Mendoza son las encuestas. Pero se usa más para medir la "imagen negativa como la positiva de los políticos". Ante esto, la última encuesta de Martha Reale demuestra que "el radicalismo posee mayor aceptación" por los mendocinos antes que el peronismo provincial.

Pero la última encuesta redunda en un tema que se ha transformado en obsesión para Suarez: la reforma de la Constitución. Las preguntan apuntaron a que las respuestas tengan alguna tendencia favorable. Según el periodista de MDZ Gianni Pierobon "el proyecto viene encasillado hace más de dos años y ahora, el Ejecutivo lo puso sobre la mesa de discusión aprovechando este estudio". Sobre esto, Pablo Icardi sostuvo que el gobierno está aprovechando este malhumor con la clase política y utilizan la negativa del peronismo para que sean los antagonistas de la reforma. "Quieren apropiarse de un sentimiento de cuestionamiento a la política para sumarlo a la idea de la reforma. Pero cuando se pregunta sobre las verdades preocupaciones de la gente, aparecen la inflación, la inseguridad, la desocupación, el acceso a la vivienda, entre muchas otras. La reforma de la Constitución no aparece entre las preocupaciones", aseguró.

¿Posible ruptura del PRO mendocino?

El martes pasado la titular del PRO Patricia Bullrich realizó la presentación de su equipo de gobierno al lado de la figura del expresidente Mauricio Macri con la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta. Esto marca el indicio de que hay una posible separación y quien podría pagar los platos rotos sería el diputado nacional Omar De Marchi. Porque al aliarse con el Jefe de Gobierno de CABA, el lujanino se distanciaría de sus allegados políticos y podría perder terreno político con la exministra de Seguridad. "Entre los políticos que asistieron al evento se destacan: la exdiputada provincial Hebe Casado, la concejala de Luján Cecilia Páez, la concejal de Ciudad Sol Salinas, el exdiputado nacional Enrique Thomas, la diputada provincial del partido demócrata progresista Josefina Canale y el diputado provincial demócrata, que está enemistado con su partido de origen, pero que es aliado del radicalismo provincial, Guillermo Mosso", concluyó Gianni Pierobon.

Por otra parte, el próximo lunes la presidenta del PRO visitará nuestra provincia para fortalecer sus lazos con los miembros mendocinos de su espacio político y puede marcar otra gran diferencia con Horacio Rodríguez Larreta.