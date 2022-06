El dramático pronóstico sobre la economía argentina

"La dinámica inflacionaria está desbocada con la canasta básica creciendo al 132% anualizado". El dato, severo como proyección real y comprobable de la situación de precios, fue confirmado por Miguel Angel Broda y se suma a un pronóstico sobre el futuro inmediato de la economía.

Hay una realidad que el gobierno niega y que complicará en el futuro cercano las metas del acuerdo con el FMI. Ese acuerdo ya esta incumplido, técnicamente hablando, pero se sostiene en base a una decisión política del Fondo y el gobierno de Joe Biden.

Uno de los puntos mas difíciles para el gobierno en esa negociación que deberá sostener con el organismo cada tres meses son los números reales del deficit. En dialogo con Paulino García, Broda diagnosticó: "Tenemos un sector público absolutamente desbocado donde el gasto público crece un ritmo del 20% por encima de los ingresos. En el primer cuatrimestre el gasto primario creció 16% por encima de la inflación. Tenemos que inventar, crear y encontrar camuflajes para los números". Ese peligro es cierto e inminente y de ahí la sentencia que hoy conoce todo el mercado: "No cumplimos ninguna de las metas al 30 de junio pactadas hace 10 semanas con el FMI. Para el FMI Argentina es un caso perdido".

De todas formas el organismo no ha sido inocente en todo el proceso de deterioro de la economía argentina en las décadas recientes. Esta claro que el FMI convalidó metas que en muchos casos, como este acuerdo, estaban destinadas a no ser cumplidas. "Ha sido cómplice de esta política extravagante con la única decisión de tratar de evitar una gran crisis macro antes que termine este mandato", dijo Broda sobre ese punto.

La definición que hace el economista de ese proceso es de una dureza que hasta ahora no se había escuchado: "Aún con su modestia, el programa nunca visto en los hechos por el Fondo, se pensaba que aunque lenta, se iban a ir corrigiendo de manera gradual los desarreglos macro. Se ha apagado la luz de esperanza", sentenció

También explicó el problema en relación a las diferencias dentro del gobierno: "El ministro anda a 150 km por hora, ,el Instituto Patria quiere 200 km y viene una curva. En Argentina está descontrolado el gasto público. En el acuerdo los subsidios deberían bajar 0,7% del PBI.Si no lo hacemos significará un aumento de 0,8% del PBI", dijo Broda y lanzó el número de la verdad que el gobierno no quiere reconocer: "Las tarifas de energía deberían subirse 90% nominal y ajustarse por la inflación.Los costos han subido"

Sobre el gasto público razonó: "No hay ninguna partida del gasto que haya subido por debajo de la inflación. No está licuando el gasto. Los planes sociales crecieron arriba del 25% de la inflación. El gobierno ha apostado a que el FMI aceptará todos los perdones posibles. Aceleración de la inflación con caída del empleo y la actividad económica"

En ese tren pronostico un escenario aun mas complicado por su potencialidad: "La posibilidad de un estallido es del 50%. No tenemos control sobre gasto y creemos que estamos en austeridad". Y en ese punto la critica a Guzmán no tuvo piedad: "es un heterodoxo, populista convertido en un político, no en técnico. Hoy se preocupa más de la alfombra colorada y mantener su cargo, que en ser un técnico".

Broda definió como un disparate el nuevo impuesto de la renta inesperada y explicó que el acuerdo con el Fondo, probablemente sea recalibrado porque modificarán la meta de inflación, tal como anunció hoy el propio organismo al reconocer su vocero,. Gerry Rice, que el directorio analizará nuevamente algunos indicadores de la Argentina, a pesar de haber aprobado metas en la primera revisión.

El pronóstico de Broda sobre la emisión es tan preocupante como el resto. "Esta año se hablaba de una emisión de $ 700.000 millones. El más conservador nos da que serán $2,3 billones. El FMI no nos dio un plan y no es un corset. Siguió como antes, “Vamos viendo”

"¿Seremos normales en 10 años?", se le preguntó. "Argentina está en Saturno. Se necesita un equipo grande y una cabeza y una coordinación clara y un presidente que no le tenga miedo a pisar cayos. El próximo presidente debe tener como objetivo salir de la decadencia y necesita tener mucho coraje"

Y descartó salidas milagrosas. "Dolarizar es pensar en la pintura de una casa que está destruída. Primero tengo que arreglar la casa", sentenció.