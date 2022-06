Preocupación en el sector agropecuario ante la falta de gasoil

Desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), presidida por el mendocino Carlos Iannizzotto, emitieron un comunicado en relación a la crisis de desabastecimiento de gasoil que atraviesa el país y las consecuencias que produce en el sector agropecuario.

"La escasez de gasoil obedece principalmente, aunque no solamente, a la falta de producción dada por escasez de incentivos, restricciones regulativas y desaliento a la inversión, y consecuentemente a la necesidad de importación. Y la restricción cambiaria lleva hoy a restringir la importación. Esta ecuación se traduce en un evidente perjuicio. Pero, además, los precios internos no cubren los costos, ya sean de producción o de importación. En tanto, por cada litro de gasoil que vende un estacionero en el mercado interno, la petrolera que lo importó pierde 38,63 pesos (es decir, 350 dólares por cada mil litros comprados en el exterior). Lo que explica el faltante de mercado (curva de demanda)", sostiene el escrito.

Y continúa: "Existe un valor de importación, que está en torno a 30% por encima del que se vende al público en general, al surtidor, lo que genera pérdidas en la industria, que se compensan por otro lado en parte con ventas más caras al campo u otros sectores de la economía. Los valores mayoristas son 15% más caros que al consumidor final. Ese es el valor que paga el campo y que se cobra a las industrias por ese combustible. El desfasaje de precios genera esta situación".

Por su parte, Iannizzotto señaló: “Según la información que vamos recolectando, hoy la brecha ente oferta y demanda en el interior del país lleva a que existan cupos de venta de gasoil para contratistas y transportistas, los que se consiguen en torno a los 1000 y 1500 litros diarios racionados. Sin embargo, existe una gran cantidad de equipos de cosecha que necesitan contar mínimamente con 3000 litros diarios para abastecerse”.

El desabastecimiento es una problemática que se agrave con el correr de los días. Foto: MDZ

Según el reporte de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), a través del denominado “Mapa de abastecimiento de gasoil”, son ocho las provincias en rojo que tienen muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio. Ellas son: Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Además, otras siete provincias también tienen problemas, aunque no críticos, porque el promedio de suministro es de sólo 20 litros por unidad: estas son San Juan, Mendoza, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires y CABA. Un tercer grupo, integrado por Catamarca, La Rioja y San Luis, aparece con problemas más leves.

“Es evidente que hay un problema de improvisación y también de gestión. Este año venía con más actividad productiva pero no se previno que podía suceder esto. Desde Coninagro venimos insistiendo y desarrollando un emprendimiento como el bioetanol , que da trabajo, mano de obra, y creemos que puede ser una alternativa, pero no hay soluciones mágicas, es complejo porque hay que coordinar muchos aspectos entre los ministerios de Agricultura y de Producción”, sostuvo el dirigente cooperativo a lo que agregó que "en Mendoza, por ejemplo, no se notaba tanto esta problemática ya se ve cómo va creciendo, la falta de gasoil trasciende a lo productivo y está afectando a la logística”.

Carlos Iannizzotto, presidente de CONINAGRO.

Los principales consecuencias

Según lo publicado por Coninagro, estos son los principales efectos: