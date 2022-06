Ley de Alquileres, un debate interminable: por qué no hay acuerdos

Ana Carla Carrizo, diputada nacional por el radicalismo, habló en MDZ Radio sobre la situación actual de la Ley de Alquileres y los puntos a mejorar en la nueva propuesta, que no avanza dentro del Congreso nacional. Dijo que el Gobierno no resuelve problemas y que urge solucionar el inconveniente para aminorar daños.

La Ley de Alquileres aparece empantanada en el Congreso, donde convergen distintas posturas sobre cómo encontrar una salida y no se avanza. Mientras tanto, miles de argentinos viven día a día con el problema que afecta tanto a locadores como a locatarios.

"La semana pasada logramos un dictamen con la expectativa de volver a instalar el tema de alquileres, para resolverlo. Porque esto es un problema enorme en Argentina. Y el Gobierno, como en todos los temas, no lo resuelve", comenzó diciendo la legisladora.

"Hubo un acuerdo específico de todos los bloques, incluido oficialismo y oposición, para resolver este problema que tienen más de medio millón de familias argentinas. Pasaron los 30 días, escuchamos más de 130 expositores de diferentes sectores, tuvimos un dictamen, se pasó a comisión y se trabó. Sin embargo, nosotros con el dictamen tuvimos una victoria: obligar al Gobierno a no negar el problema", afirmó.

¿Cómo es posible que no haya manera de ponerse de acuerdo?, se le consultó a Carrizo. Y respondió: "Tremendo. El hecho es lograr un acuerdo a pesar de que pensamos distinto. Es una extravagancia poder alquilar en Argentina, eso ha paralizado la necesidad de tener certeza en la familia, además ha cambiado la vida en las ciudades universitarias, no se puede alquilar porque tenemos una macro con inflación donde las paritarias no se pueden sostener más de 3 meses y la ley que tenemos es rígida porque está pensada para una situación de estabilidad".

"Entonces, el acuerdo de la oposición no es resolver la situación sino minimizar daños para reactivar el mercado y la única manera es que haya más oferta de unidad y que así el precio baje", continuó.

El Gobierno propone no cambiar la ley y aplicar beneficios impositivos, mientras que la oposición insiste en modificar la ley

De todos modos, el Gobierno propone no cambiar la ley y aplicar beneficios impositivos, mientras que la oposición insiste en modificar la ley, bajar los contratos a 2 años y que la discusión del monto a abonar sea un mano a mano entre propietario y el inquilino. Entonces, se le consultó a la entrevistada si eso no generará desigualdades: "Las formas no están cerradas. Lo que no podemos hacer es no tener solución. La actualización es lo que genera problemas en el alquiler, porque es anual, entonces los propietarios que deciden alquilar y no vender, ponen todo el precio al inicio porque no saben cuándo van a actualizar. Es una estrategia transitoria. No vamos a cambiar toda la ley, porque tiene cosas positivas", finalizó.