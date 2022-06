El "albertismo" descarta que Cristina sea candidata a presidente en 2023

Uno de los diputados nacionales más cercanos a Alberto Fernández dio por cerrado el ciclo presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. "Intuyo que Cristina será candidata en 2023, pero no me imagino que quiera ser candidata a presidente", lanzó esta mañana Leandro Santoro durante una entrevista radial.

Sobre la interna entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que la vicepresidenta irá como candidata en 2023, aunque descartó que sea por la presidencia. Además aclaró que no cree que la ex mandataria "quiera el lugar de Alberto (Fernández)" y señaló que trabajará en el armado del Frente de Todos.

El legislador albertista de la UCR explicó que la diferencia que los tensiona reside en la concepción de poder.

"La principal distinción es en la teoría del poder que cada uno desarrolla, en cómo hay que vincularse con el poder", advirtió, al tiempo que aclaró que la vicepresidenta "tiene más diferencias con (Sergio) Massa", pero que como "tienen una visión del poder más parecida, parece que tiene relación más cercana que con Alberto".

Para Santoro, el discurso de la vicepresidenta en el cierre del plenario de la CTA Avellaneda fue de "los más profundos" dado que hizo referencia a los problemas estructurales del país. "Lo central fue la lectura que hizo sobre la inflación, la economía bimonetaria, la vinculación entre la evasión, la deuda y la fuga. Fue un discurso de los más profundos y estudiados. Trató de aportar a los problemas más importantes de la Argentina", agregó.

También apoyó a Alberto Fernández y destacó su participación en el G20 ante Joe Biden: "El discurso en Los Ángeles frente a Biden fue uno de los mejores desde su gestión. El problema en la Argentina no puede reducirse nunca a las características personales del Presidente, creo que es un problema más endémico".

Sobre la polémica desatada por los planes sociales, el diputado oficialista declaró que el aumento en los mismos se condice a la suba en los índices de la pobreza y subrayó que el Estado debe acudir a los movimientos sociales porque no llega a determinados sectores de la sociedad. "No es normal que las organizaciones sociales, la iglesia y las ONG ocupen el lugar del Estado, pero lo hacen porque el Estado no llega y es algo que viene desde los '90", concluyó.