Tras su cruce con piqueteros, Roberto García Moritán lanzó fuertes acusaciones contra Eduardo Belliboni

El diputado porteño Roberto García Moritán habló tras el fuerte cruce que mantuvo con piqueteros durante un corte en la avenida 9 de Julio y lanzó fuertes acusaciones contra quienes conducen las organizaciones sociales.

"Lo que quería probar es que no todos son hostiles, lo son aquellos que lucran con los planes", aseguró García Moritán, quien exigió cambios urgentes en la forma en la que se administran los subsidios.

Luego de que se viralizara el video en el que a Moritán le gritan "fuera cheto", el legislador de Juntos por el Cambio apuntó directamente contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

"Él dice 'salgan de acá, no se saquen fotos con el cheto'. Y luego me manda a los matones a apretarme. No les tengo miedo. Yo no ando con una tropa, con un séquito", aseguró García Moritán en La Nación+.

Consultado sobre qué haría sobre los planes sociales, aseguró que buscaría remover a las organizaciones sociales. "Por lo pronto sacar a estos tipos del medio", sostuvo, aunque rechazó la idea de Cristina Kirchner de transferirle los planes sociales a los intendentes. “Ella va por la caja y los votos”, apuntó.

¡Gracias por agregar la parte que me faltaba, Belliboni! Acá se ve cómo arengan a una tropa a echarme por “cheto”.



¿Les cuento qué pasó después? La gente ignoró las órdenes fascistas, cruzó y siguió hablando conmigo. Se les va a acabar el curro, lo prometo. https://t.co/cDzipHYyLN pic.twitter.com/dTJDDFbHL0 — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) June 24, 2022

García Moritán objetó la administración de los planes en la actualidad y denunció que quienes lo manejan “se quedan con una regalía”. En Comodoro Py ya se activó una causa por extorsión luego que dirigentes del Polo Obrero reconocieran la retención de 2% de los subsidios.

"Estos votos ya están comprados, pagados. En la Argentina, entre planes y asignaciones, hay 12 palos (millones) también de personas con subsidios, muchos de ellos de la provincia de Buenos Aires”, añadió.

"Hay que entender que hay una parte enorme de la sociedad que necesita ayuda, que está pasándola muy mal, que hay que encontrarle la vuelta, y que hay que hacer del país una Argentina productiva que alcance para todos, pero, de esta manera, no se va a resolver”, sostuvo.