El fuerte cruce entre Roberto García Moritán y los piqueteros

El legislador porteño Roberto García Moritán fue partícipe de un cruce intenso con los piqueteros de la 9 de Julio. "Ésto me pasó hoy en el corte de la 9 de julio: decenas de mujeres se acercaron a contarme sus problemas y a pedir fotos. A los CEO's de la pobreza no les gustó nada y me echaron a los gritos mientras a ellas las agredían por haberme escuchado", expresó el diputado en Twitter.

Ésto me pasó hoy en el corte de la 9 de julio: decenas de mujeres se acercaron a contarme sus problemas y pedir fotos. A los CEOs de la pobreza no les gustó nada y me echaron a los gritos mientras a ellas las agredian por haberme escuchado. pic.twitter.com/rmoPA47tEr — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) June 24, 2022

Luego, el economista agregó: "¿Saben por qué pasa ésto? Porque los CEO's de la pobreza viven de vender que son los únicos que se interesan por los pobres. No quieren que nadie ayude, resuelva o escuche. Si se acaba la pobreza, se les acaba el curro. Acá quedaron expuestos".

Los piqueteros le expresaron su descontento a García Moritán: "Nadie escucha a nadie, ¿Qué querés escuchar? Vos sos un anti-piquetero, no tenés que estar acá". Asimismo, una manifestante le dijo que "vos atacás a los piqueteros, no tenés vergüenza, tomatela de acá, atacás en dónde estás; me ponen violenta los hombres como vos". El dirigente de la Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, preguntó: "¿Cómo se van a sacar fotos con un cheto?" .

Vamos a liberarnos de las mafias de los punteros que producen y administran pobreza. Vamos a demostrar que con esfuerzo y trabajo podemos recuperar Argentina. https://t.co/vWuhgc6Uiv — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) June 24, 2022

El diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy salió a apoyar a su compañero: "Vamos a liberarnos de las mafias de los punteros que producen y administran pobreza. Vamos a demostrar que con esfuerzo y trabajo podemos recuperar Argentina".