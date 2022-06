Cómo reaccionó Pampita al escándalo con García Moritán en la Legislatura: “Me dijo que...”

Luego de cruzarse en plena sesión con otra legisladora, Roberto García Moritán discutió con Javier Andrade y dijo a los presentes: “No dejen que la política los use”.

La sesión de ayer en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, vivió una tarde explosiva y tuvo como protagonista al marido de la modelo mas famosa del país, Roberto García Moritán, el diputado por Republicanos Unidos, partido que lidera Ricardo López Murphy.

Lo cierto es, que en el marco del debate del proyecto de Ley de “Integración productiva e impulso al trabajo en los barrios populares”, durante su discurso la legisladora Berenice Iañez, habló sobre el empresario: “Los advenedizos de la política, los pampitos del mundo, cuando vienen a legislar, vienen a hacerlo para sus amigos”, dijo, haciendo clara referencia al marido de la aclamada modelo.

Sin tapujos, García Moritán salió a enfrentarla: “Soy el marido de Pampita, una mujer libre, emprendedora, que supo convertirse en una mujer empoderada", dijo.

Sin que parezca suficiente show para una sesión legislativa, en el medio del debate con la ley, como el Frente de Todos se negaba a votar a favor del proyecto, el marido de Pampita dejó de lado los buenos modales y salió al cruce: “No se dejen usar por la política", les dijo a los militantes del peronismo.

A todo esto, luego de esas declaraciones, Javier Andrade, legislador del Frente de Todos, se puso de pie y empezó a gritarle, por lo que el vicejefe de Gobierno porteño, Emmanuel Ferrario, tuvo que explicar el reglamento de la Legislatura, les repetía que no podían dirigirse de ese modo a otro diputado y les pedía que se callaran.

Horas mas tarde, el empresario continuó con la polémica expresándose en las redes sociales: "Yo no me dejo apretar por ningún puntero ni por los que se venden como defensores de los pobres para sentarse en una banca a vivir de ellos -disparó- No les tengo miedo, ridículos. Vamos a destruir el clientelismo, les guste o no", escribió desafiante.

El escándalo siguió afuera de los honorables palacios legislativos y llegó hasta la casa del empresario y la modelo. Claro que la conductora no dejó pasar el agresivo e insólito discurso de su esposo, algo a lo que él hizo mención después: "Ella prefiere que yo responda con otra altura", contó.

Y para cerrar y justiciar su accionar declaró: “Hay momentos en los que hay que mantenerse en eje, y otros momentos donde hay que demostrar que se está dispuesto a hacer cualquier cosa por lo que se cree”.