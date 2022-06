Ministro de Massa cuestionó duramente a Martín Guzmán y Darío Martínez

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, cargó fuerte contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez. El funcionario les exigió respuestas para destrabar el paro de transportes, motivado por el reclamo de faltante del gasoil.

"La Nación como la Provincia, trabaja en una mesa de tarifa testigo, la cual se acuerda con los productores, pero después lo que sucede en el medio es lo que relataba acá transportista. Que al productor le cobran la tarifa completa, pero después el acopiador lo manda el flete, le paga lo que quiere y encima con los vivos de ahora, que habiendo escasez de combustible, cobran lo que quieren".

Y agregó: "Yo lo que estoy esperando que tanto el ministro de Economía, como el secretario de Energía den una respuesta para el resto de los funcionarios no sigamos jugando al gallito ciego".

Vale recordar, que el encuentro que iban a mantener en las últimas horas los equipos técnicos del Ministerio de Transporte de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y funcionarios de la Secretaría de Energía con transportistas, ante los reclamos por falta de gasoil, fracasó. Fue por la negativa de los representantes del sector a reunirse sin la presencia del titular de la cartera, Alexis Guerrera.



Tras tomar esta decisión, los transportistas ratificaron la continuidad de las protestas "por tiempo indeterminado hasta que no se tomen las medidas necesarias".

Por su parte, D'Onofrio hizo referencia al corte en la Autopista Buenos Aires - La Plata. "No era este reclamo, era una cuestión interna, por un negocio que se les cortó a algunos, en Dock Sud. No tenían nada que ver, no son sindicatos, no tienen Personaría Jurídica... Ni siquiera tiene que ver con el sindicato de fleteros que tendría que haber estado en la protesta y no estuvo. Lo de Dock Sud y el corte en la Autopista Buenos Aires - La Plata, respondió a cuestiones totalmente diferentes", explicó.