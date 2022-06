Falta de gasoil: por qué fracasó la reunión entre funcionarios y transportistas

El encuentro que iban a mantener esta tarde equipos técnicos del Ministerio de Transporte de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y funcionarios de la Secretaría de Energía con transportistas ante los reclamos por falta de gasoil fracasó, por la negativa de los representantes del sector a reunirse sin la presencia del titular de la cartera, Alexis Guerrera.



Tras tomar esta decisión, los transportistas ratificaron la continuidad de las protestas "por tiempo indeterminado hasta que no se tomen las medidas necesarias".



El encuentro iba a realizarse a 17 en el área de Transporte de Cargas de la cartera nacional, en el microcentro porteño, luego de que esta mañana se llevara a cabo un corte de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata (punto neurálgico para el acceso a la zona metropolitana desde la zona sur), que se inició cerca de las 6 a la altura del peaje Dock Sud mano a Capital Federal.



La protesta fue llevada a cabo por dueños de camiones que reclaman por la falta de gasoil en distintas zonas del país y los sobreprecios que se registran en el precio del combustible.



En diálogo con Télam, el representante de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Untra), Ariel Santa Coloma, indicó en relación a la suspensión de la reunión fue porque "decidimos no entablar conversación con ningún otro intermediario que no sea el ministro (Alexis Guerrera)" y ratificó que "en las rutas los cortes van a seguir en todo el país".



Por su parte, desde la Federación Entrerriana de Transporte, Sebastián Gothe, aseguró a Télam que "la situación es compleja y el no tener la reunión que nos prometió el ministro complica la situación".



No obstante, Gothe afirmó que están "abiertos al diálogo" para consensuar "con los actores necesarios" una solución a corto y mediano plazo en el tema provisión de gasoil.



Esta mañana, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, aseguró que tanto el abastecimiento de gasoil como el tema de los "sobreprecios, que surgen siempre que hay un faltante", se encuentran "en vías de solución".



Dijo también que la protesta realizada por transportistas en la autopista Buenos Aires-La Plata, que mantuvo interrumpido totalmente el tránsito durante más de dos horas en la mano que va hacia la ciudad de Buenos Aires, en plena hora pico, "sorprendió absolutamente" porque desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Nación vienen "trabajando con las cámaras de transporte" para buscar una solución.