"Ineptitud y maldad": Mauricio Macri arengó a la militancia de Juntos por el Cambio con fuertes críticas al Gobierno

Mauricio Macri fue el principal orador en la apertura del encuentro regional de la Fundación Pensar, un think tank vinculado a Juntos por el Cambio. El expresidente participó de la reunión por Zoom y lanzó duras críticas contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner asegurando que son "una mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad".

El expresidente sostuvo que esos ingredientes producen "una combinación casi perfecta para obtener un resultado malo". "Tenemos que aprender que no podemos volver porque queremos volver al poder, tenemos que volver porque queremos poner en el rumbo correcto a la Argentina", señaló Macri pensado en 2023.

"Somos el cambio o no somos nada", completó Macri. El exmandatario estuvo a cargo de la apertura del encuentro regional de la fundación macrista en Salta, que también contó con la presencia de representantes de las provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

Macri sostuvo que el actual Gobierno muestra "todo el tiempo improvisación", y que se trata de un grupo de personas que "se juntaron sin una idea, sin un proyecto, solo para volver al poder y conservar privilegios". "Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario", arengó el expresidente.

"No tenemos futuro si tenemos líderes docentes que dicen que no quieren preparar a los chicos para la empresa y que no se quieren evaluar", agregó Macri apuntando contra los sindicatos alineados con el kirchnerismo.

"Somos el cambio o no somos nada: este trabajo que estamos haciendo ahora es muy valioso. Nos queda un año para consolidar las ideas y los equipos." @mauriciomacri en #PensarNOA pic.twitter.com/9SqRFXdi9v — Fundación Pensar (@fpensar) June 21, 2022

"Tenemos que poner de vuelta al narcotráfico en retroceso y necesitamos jueces que tengan el coraje no solo de batallar contra el crimen organizado sino defender la ley en general que incluye los derechos de propiedad", completó el expresidente.

"Este trabajo que estamos haciendo ahora es muy valioso. Nos queda un año por delante para consolidar las ideas y los equipos, aprovechando a la gente que tiene experiencia y sumando sangre nueva que vaya a entrar", continuó con su arenga Macri.

Y sostuvo que lo único que salvará a los argentinos "es recuperar la cultura de trabajo". Al ser consultado sobre cómo se imagina el inicio de un eventual gobierno en 2023, declaró que va a ser “duro” y “muy difícil”. "Si no generamos una percepción de cambio profundo no habrá inversiones ni empleo", vaticinó.