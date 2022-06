"¿Qué te parás?": furiosa sesión en la Legislatura porteña

Roberto García Moritán, legislador porteño de Republicanos Unidos -espacio liderado por el diputado nacional Ricardo López Murphy-, protagonizó un escandaloso episodio durante la sesión de este jueves al cruzarse con su par kirchnerista Javier Andrade. "¿Qué te parás?", sostuvo a los gritos y aseguró: "No les tenemos miedo".

En concreto, García Moritán, usualmente conocido como "el marido de Pampita", enfureció al tratar la Ley de Integración Productiva e impulso al trabajo en los barrios populares, la cual no es apoyada por el Frente de Todos. Asimismo, reaccionó al ser llamado "pampito" por la legisladora Berenice Iañez.

“No seamos hipócritas. Recuerden, ellos están en la banca (diputados del Frente de Todos) y ustedes (los militantes) reciben el plancito así que tengan cuidado con cómo los usan. No se dejen usar por la política”, sostuvo García Moritán.

“Hay una fuerza política que se encarga de generar miedo y es lógico que lo tengan. Pero nadie se opone porque todos saben que cuando se invierte en los barrios, independientemente de si hay movimiento, de si a algunos les va mejor o peor, en términos generales siempre produce bienestar porque mejora la iluminaria, la infraestructura con inversiones y genera la posibilidad de trabajo genuino y no es competencia desleal porque la mayoría conoce que la economía popular es informal con lo cuál no hay competencia desleal”, manifestó a medida que la discusión se acaloraba.

Y agregó: “Nadie quiere invertir en las villas/barrios populares, lo que no podemos hacer de forma irresponsable es ir a militar contra el sector privado. El otro día hicimos una reunión de comisión en la que yo esperaba que hubiera un debate de vecinos y no me encontré con un debate de vecinos. Me encontré con un debate entre militantes. Entonces, cuando pedimos mayor participación, no seamos hipócritas. Sí vamos a pedir mayor participación de verdad que sean los vecinos los que opinen”.

“Creo, a diferencia de muchos de los diputados, que cuanto menos se intervenga y menos restricciones se le pongan al sector privados, es más probable que la cosa fluya y los beneficios se vean a flor de piel. El problema que tiene la Argentina es que nadie quiere invertir acá. Nadie quiere invertir en la Argentina. Por supuesto que tenés que dar beneficios porque si no queremos invertir en lugares donde tenés algo de seguridad jurídica, mucho menos en los barrios populares que presentan una complejidad adicional que estoy seguro la conocen”, cerró.