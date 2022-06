La UNCuyo confirmó el triunfo del oficialismo y no habrá segunda vuelta

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) ratificó que no habrá una segunda vuelta en las elecciones del Rectorado. De esta manera, definió que la fórmula oficialista integrada por Esther Sánchez y Gabriel Fidel fue la ganadora de los comicios que se realizaron el pasado 9 de junio. Esta disposición se dio tras un extenso debate y en medio de una medida cautelar de la Justicia Federal que frenó la proclamación de la rectora electa.

El pasado jueves, la lista oficialista de Interclaustro que postulaba al binomio Sánchez-Fidel se impuso por una pequeña diferencia de votos sobre la fórmula opositora de Compromiso Universitario integrada por Adriana García y Arturo Tescheret. El ajustado resultado generó un reclamo de la oposición exigiendo una segunda vuelta. Argumentaron que lista ganadora no había superado el 50% de los votos, como establece el estatuto universitario, pero ponían en consideración a los votos en blanco.

Un día antes de la jornada electoral, la Junta Electoral dictó la Resolución 21 determinando que los votos en blanco no se computarían como "válidos" al momento del recuento, por lo que no se tendrían en cuenta a la hora de establecer la mayoría absoluta de los sufragios para definir a la fórmula ganadora.

Esther Sánchez y Gabriel Fidel se impusieron en las elecciones universitarias del pasado 9 de junio.

Tras la votación del 9 de junio, Compromiso Universitario impugnó esa resolución electoral ante el Consejo Superior, pidiendo que los votos en blanco sean considerados válidos. El órgano legislativo de la casa de estudios se reunió este miércoles para debatir la presentación opositora y determinar si ratificaba o no lo resuelto por la Junta Electoral.

Por una mayoría de 24 a 18 votos (con dos abstenciones), el máximo órgano de gobierno de la UNCuyo rechazó la impugnación planteada por Compromiso Universitario y ratificó que no se considerarán válidos los votos en blanco en el recuento final del proceso electoral.

La reunión fue encabezada por el rector saliente Daniel Pizzi y comenzó cerca de las 11 de este miércoles. La mayoría de los consejeros participaron de manera presencial, mientras que algunos lo hicieron de forma virtual.

Al comienzo del debate participaron como expositores el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y docente universitario, Alejandro Pérez Hualde, y el ex secretario de la Junta Electoral Provincial, Luis Alfredo Puebla. Ambos ex funcionarios del Poder Judicial fueron autores de un dictamen solicitado por la Junta Electoral universitaria que recomendaba no considerar válidos los votos en blanco.

Posteriormente se inició la discusión entre los integrantes del Consejo Superior de la que participaron buena parte de los más de 40 consejeros. A lo largo de varias horas se escucharon argumentos a favor y en contra de considerar válidos los votos en blanco.

La sesión de este órgano de la UNCuyo se dio en un contexto de incertidumbre por la intervención de la Justicia Federal en el proceso electoral universitario. Este martes, la jueza Susana Pravata, subrogante del Juzgado Federal Nº 2, frenó la proclamación de una fórmula ganadora.

La magistrada dictó una medida interina a través de la cual ordenó a la Junta Electoral y al Consejo Superior universitarios que se abstengan de aplicar la Resolución 21 y de proclamar a un ganador de la elección, hasta tanto se rinda un informe ante ese juzgado.

Este miércoles a primera hora, la Dirección de Asuntos Legales de la UNCuyo rindió ese informe. El director de Asuntos Legales, Ignacio Estrada, explicó que la presentación “consistía en poner en conocimiento de la jueza el interés público comprometido. Una vez que se elabora ese informe la vigencia de la medida interina, cesa”.

En este sentido, la sesión extraordinaria de este miércoles se realizó con el informe ya presentado en el Juzgado Federal, por lo que no se vulneró la medida judicial.

Tras conocerse esta tarde la determinación del Consejo Superior, el espacio Interclaustro difundió un comunicado celebrando el rechazo a la impugnación planteada por Compromiso Universitario. "En el día de la Reforma Universitaria, la Universidad Nacional de Cuyo estuvo a la altura de sus principios. Triunfó la autonomía. Triunfó la Democracia. Agradecemos al Consejo Superior su compromiso y su trabajo en defensa de las decisiones propias de la Universidad y el respeto a nuestras instituciones. Sabemos que para muchos no ha sido fácil y se han vivido horas de incertidumbre", expresaron desde el oficialismo.

En este sentido, el espacio liderado por Sánchez remarcó que "celebramos el resultado y estamos convencidos de que este es un triunfo de toda la Universidad Nacional de Cuyo".