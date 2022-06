La reforma que impulsa Kicillof a las jubilaciones del Banco Provincia a un paso de que se vote en la Legislatura

Este martes, el oficialismo avanzó un casillero en el proyecto de Ley que reforma las jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Impusieron su mayoría, gracias al voto del diputado Fabio Britos (titular del unibloque 17 de noviembre, aliado al Frente de Todos). Tanto Juntos por el Cambio como Avanza Libertad votaron en contra, con dictámenes de minoría.

La votación en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia fue 7 a 6, a diferencia de lo que ocurrió hace unas semanas, como lo contamos en una nota anterior, Juntos voto unido por la negativa. Poniendo de nuevo al mayor frente opositor unido, de cara a la votación en el recinto de la Cámara Baja, más los votos negativos de los liberales.

El conteo final a la reforma de la Ley de Jubilaciones del Banco Provincia, sancionada durante la administración Vidal, quedaría empatada en 46 votos. Con lo cual la media sanción en diputados está garantizada por el voto del presidente del Cuerpo Federico Otermín, hombre que responde ciegamente a Martin Inzaurralde, jefe de Gabinete bonaerense.

Ayer ratificaron los cambios acordados en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Previsión Social. Estos son: la jubilación por edad avanzada con menores requisitos previsionales y restablecer a 60 años la edad jubilatoria de las mujeres (con la reforma de Vidal, equiparaban la edad jubilatoria con los hombres a los 65 años). Además, se estableció la movilidad jubilatoria, y que haya paridad de género en el Directorio del Banco Provincia.

Tras el dictamen favorable, el diputado oficialista Rubén Eslaimán, presidente de la Comisión Legislación General, sostuvo: “Logramos avanzar con la ley que nos solicitó el gobernador Axel Kicillof para devolverles los derechos que se le habían quitado a los trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia durante la gestión de Vidal”.

Los off de Juntos y la desconfianza de Avanza Libertad

MDZ hablo con diputados del mayor frente opositor, que participaron de la votación en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y la respuesta de los legisladores fue muy parecida: “Te hablo en off, no quiero quedar pegado como el miembro informante del cuerpo”.

Eso sí destacaron la unidad del Bloque opositor: “Fue muy importante unificar posiciones dentro del bloque. A pesar de las diferencias, todos coincidimos con el rechazo a la derogación de la Ley de Jubilaciones del BAPRO. Eso demuestra el buen dialogo y entendimiento que tenemos en el bloque”.

Sobre qué pasaría con las arcas bonaerenses si sale la reforma impulsada por Kicillof, que con la modificación la provincia de Buenos Aires es garante de la Caja de Previsión del Banco Provincia, desde Juntos afirmaron: “El gran cuestionamiento que hacemos es porque el estado tiene que hacerse cargo del déficit millonario de esa caja. Cuando las prioridades del estado deben ser otras”

En cuanto a las presiones del Gremio la Bancaria al oficialismo, los diputados de Juntos dijeron que es evidente que hay presiones. “Se vieron con la marcha atrás que tuvo que dar la Diputada del Frente de Todos, Susana González, a las reformas que ella impulsaba que no tuvieron el visto bueno de La Bancaria”, explicaron. Y se preguntaron si Kicillof, con esta reforma, le está pagando el apoyo al gremio.

Asimismo, se mostraron confiados de que en el senado, le va a resultar más difícil al oficialismo convertir en Ley la reforma al sistema previsional del BAPRO. Mas allá de que hay paridad en la Cámara Alta, confían en que no todo el oficialismo está de acuerdo con esta reforma, que le ocasionaría al estado bonaerense un déficit anual adicional, cercano a los 15 mil millones de pesos. Con jubilaciones que se ubican entre los doscientos mil y un millón de pesos, dependiendo de la categoría y el cargo.

Por el lado de los libertarios, el diputado Guillermo Castello, presidente del bloque y miembro de la Comisión de Legislación General, en dialogo con MDZ se mostró desconfiado por el accionar de Juntos, vislumbrando un acuerdo bajo cuerda con el Frente de Todos para que salga la reforma a la Ley de Jubilaciones del BAPRO.

Castello, con su estilo explosivo, afirmó: “El despacho en negativa presentado por Juntos es un escándalo. Fue muy lavado, una queja muy tibia de que les avisaron a último momento de las modificaciones. Hacen un despacho a la negativa por cuestiones formales y no de fondo. No se animan a cerrarle la puerta al Frente de Todos, porque seguramente están esperando alguna oferta que los favorezca en el acuerdo macro que tienen con el Kirchnerismo y el peronismo. No sería descabellado pensar que ante la paridad que se ve en la Cámara, los de Juntos no quieren cerrar la puerta con un despacho fuerte por si después tiene que abstenerse o ir al baño a último momento”.

El jefe de la bancada libertaria agregó: “No critican al proyecto del oficialismo. Mi despacho va fuerte contra el proyecto de Kicillof que es una porquería. No discuto las cuestiones de forma, discuto y voy con todo contra las cuestiones de fondo. En líneas generales implica un aumento del gasto público, incrementando las erogaciones futuras de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia. Siendo el estado, es decir todos los bonaerenses, los que vamos a cubrir el déficit crónico del Banco”

Asimismo, Castello sostuvo que, “es inconstitucional la inclusión de paridad de genero en el Directorio y la alternancia en la Presidencia entre un varón y una mujer, porque quebrante el principio de idoneidad como única condición para el acceso a cargos públicos”

Y añadió: “El proyecto de Kicillof y La Bancaria consiste en sacarle a unos para darle a otros. Imponiendo demagógicamente de un haber previsional, financiado con fondos extraídos de manera compulsiva a los contribuyentes bonaerenses”

Cabe recordar, que el proyecto fue enviado por el Gobierno bonaerense y estuvo a un paso de ser tratado sobre tablas, pero se terminó cayendo por pedido explícito de la Mesa Nacional del PRO.

En caso de conseguir el dictamen positivo en la comisión de Presupuesto, cosa que va a ocurrir por la mayoría del Frente de Todos, el oficialismo buscaría que sea tratado en el recinto en la sesión del 30 de junio.