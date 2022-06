El PJ pidió el juicio político a Víctor Ibañez y la UCR los acusó de montar "un show"

Un nuevo capítulo se sumó a la guerra sin cuartel que se ha desatado en la Legislatura de Mendoza por el caso Bonarrico. Desde el Frente de Todos insisten con la necesidad de que Víctor Ibañez de explicaciones sobre el subsidio de 18 millones de pesos que quisieron otorgarle a la fundación del exsenador de Cambia Mendoza y el oficialismo blinda al ministro de Gobierno para que no tenga que comparecer a la Casa de las Leyes. En ese sentido, este miércoles los diputados del Frente de Todos presentaron una denuncia pidiendo el juicio político contra el funcionario y desde la UCR aseguraron que es "puro show".

"Hemos tomado la decisión de iniciar el juicio político del ministro Ibáñez a los efectos de que concurra a la Legislatura, sea juzgado políticamente y por ende sea destituido de su cargo", disparó el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Gómez.

El ministro de gobierno Víctor Ibañez.

Para el legislador Ibañez ha sido "partícipe en todo el proceso administrativo desde la firma del convenio y hasta el decreto que lo dejó sin efecto". El subsidio nunca se entregó porque Rodolfo Suarez tomó la decisión de darlo de baja al escuchar que -en una entrevista con MDZ Radio- Bonarrico afirmaba que era parte de un acuerdo electoral.

"Ibañez es participe necesario en la realización de este hecho de corrupción donde han creado un falso subsidio para beneficiar a un particular con recursos económicos que le pertenecen a todos los mendocinos", aseguró Gómez.

Para el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, el peronismo está montando "un show" en torno al tema y dejó claro que no acompañarán el pedido de juicio político. Para que la denuncia prospere, el Frente de Todos necesita dos tercios de los votos, número del cuál están muy lejos y todo indica que la investigación no prosperará.

Andrés Lombardi salió a hablar por el oficialismo.

"El proceso se inicia con esta denuncia que se va a tratar la semana que viene. Si logra las mayorías necesarias se conforma la comisión de juicio político y se inicia el proceso de acusación en diputados. Necesitamos una mayoría especial", reconoció el líder de la bancada opositora y remarcó que consideran grave que ante un posible hecho de corrupción el ministro no de la cara y el gobierno lo esconda.

En referencia a la investigación penal, sembró dudas respecto a la agilidad con la que se está llevando adelante. "Nos preocupa el avance de la investigación y esperamos no estar ante algún fiscal tortuga que no quiere investigar la causa para llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta el momento no hubo citación a ningún funcionario público que intervinieron. No citaron a Bonarrico, Ibañez ni a ningún otro funcionario. Creo que el fiscal debería tomar otro tipo de medidas. Creemos que la Justicia tiene que investigar y llegar a las últimas consecuencias. No descartamos constituirnos como querellantes", finalizó.