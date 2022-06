Victoria Tolosa Paz incomodó a La Cámpora con una extraña comparación

Victoria Tolosa Paz quiso ayudar a Alberto Fernández y terminó despertando el enojo de La Cámpora y el kirchnerismo. La diputada nacional del Frente de Todos afirmó que al asumir el actual Gobierno nacional en diciembre de 2019 "tocó salir desde más abajo que (en la presidencia) de Néstor" Kirchner en 2003 al participar de un plenario de militantes en Entre Ríos.

"En términos de desilusión del pueblo, pobreza, de deuda, y después con una pandemia y una guerra", detalló la legisladora nacional al encabezar la primera mesa de debate del plenario de "Reflexiones sobre el presente y futuro de la Argentina".

El encuentro fue organizado por La Corriente Nacional de la Militancia, y contó con un cierre encabezado por el flamante titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y principal dirigente, Agustín Rossi, y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

El objetivo de la jornada de debate, que tuvo lugar en Concepción del Uruguay, fue "ratificar la gestión nacional" del presidente Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, detallaron desde la organización. En ese marco, Tolosa Paz señaló que en diciembre de 2019 "tocó arrancar desde lo más bajo de los últimos años en términos de endeudamiento, pobreza y vulnerabilidad social".

"Esta vuelta nos tocó salir más abajo que Néstor -continuó-, en términos de desilusión del pueblo, de deuda, y después con una pandemia y una guerra, pero fundamentalmente por un partido político y económico que puso a la argentina donde no hay que volver", manifestó. Por eso, llamó a que la militancia "no milite solo cuando tiene un cargo", sino día a día para que "no vuelva Cambiemos, o Juntos por el Cambio", porque ese espacio político "produjo los daños más severos y que aún está pagando el pueblo argentino".

La legisladora nacional destacó que el expresidente Néstor Kirchner "enseñó plantear una economía basada en las capacidades productivas y con mano de obra local".

En ese sentido, el FdT busca "crecimiento y desarrollo sostenible, sin consecuencias que lastimen al conjunto del pueblo argentino"; y remarcó que existen "diferencias claras y explícitas" pero que todo el frente "tira para adelante con ideas y propuestas". La expectativa, consideró, está puesta en "lo que podemos hacer cuando el movimiento justicialista se pone en marcha: empleo, producción industria y todo lo necesario para poner a la Argentina de pie", agregó.

Asimismo, Tolosa Paz indicó que "nadie se puede conformar con el poder adquisitivo actual", ya que "falta un 30% para que no ser pobre trabajando todos los días"; y que el Gobierno es "conscientes del drama y el daño que produce la inflación".

"No le sacamos el pecho", comentó, pero pidió tener "conciencia, en 2019 entregaron un país con una deuda insostenible e impagable" y resaltó "medidas concretas para combatir la inflación, en beneficio de jubilados, empleados y no trabajadores".

"Somos un Gobierno al que no falta coraje, voluntad y ovarios para discutir lo que tenemos que discutir, y defendemos un único interés: el de los más vulnerables y necesitados", finalizó.

En tanto, su par por Entre Ríos, Marcelo Casaretto (FdT), convocó a "tomar las banderas históricas del peronismo y llevarlas a la práctica hoy, ahora" en una coalición "diversa, con matices, pero de una construcción colectiva para proyectar a futuro".

"No nos pueden llevar con discursos vacíos, nosotros mismos tenemos que plantear las cosas y nadie se tiene que enojar", concluyó. También participan ministras, funcionarios y diputados provinciales, intendentes de todo Entre Ríos, dirigentes gremiales, militantes del Movimiento Obrero Organizado y de otros espacios.