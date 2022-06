La respuesta evasiva de Santiago Cafiero para despegarse del misterioso avión iraní

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, afirmó este lunes que el Gobierno espera que el juzgado determine "el procedimiento a seguir" en el caso del avión de carga venezolano que se encuentra en el aeropuerto de Ezeiza y en el que viajaban 14 ciudadanos de ese país y cinco iraníes. Es decir, aclaró que el tema debe resolverse en las esfera judicial e intentó desentenderse de la situación.



"No tenemos ningún tipo de requerimiento diplomático de Venezuela. Es estrictamente una cuestión de seguridad. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) actuó bien, conforme a las normativas, y pasó a ser (un tema) judicial. Cuando se determine en el juzgado el procedimiento a seguir, será lo que vamos a hacer"; explicó el canciller en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Urbana Play.

AHORA – @SantiagoCafiero en #DeAcáEnMás sobre el caso del sospechoso avión venezolano-iraní:



"Eso está siendo investigado por la Justicia. Fue en esos días que había mucha niebla. Bajó en Córdoba y después derivó en Ezeiza. Ahí las fuerzas judiciales lo detuvieron" — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) June 13, 2022



El funcionario indicó que el avión "en principio paró en Córdoba" antes de dirigirse hacia Uruguay, donde el Gobierno de ese país impidió su maniobra.



"Paró en Córdoba esos días de mucha niebla que los aviones no podían bajar en Ezeiza. En ese contexto, bajó a Córdoba y luego fue a Ezeiza", detalló.



En tanto, explicó "las fuerzas de seguridad argentinas lo retuvieron" y eso derivó en la investigación que "todavía no tiene resultados".



"Este tema por supuesto que activa todas las sensibilidades y es algo totalmente razonable. Queremos ser muy cautos y separar las cosas. Nosotros seguimos con nuestros reclamos al gobierno iraní de que exista colaboración para la investigación de fondo en la causa AMIA y es algo que vamos a seguir permanentemente reclamando", subrayó.



Además, expresó que, en esa causa, "se renovaron las alertas rojas" y, aunque Argentina "continúa con su reclamo e investigación", siempre hay trabas "por esta parte del Gobierno iraní que no acepta colaborar con la justicia argentina".



El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena determinó este domingo que la Dirección Nacional de Migraciones "actuó en el marco de sus facultades" en el caso del avión de carga venezolano demorado en Ezeiza y declaró "abstracto" el hábeas corpus presentado por el abogado de la tripulación.



En la resolución, emitida un domingo en razón de tratarse de una solicitud de hábeas corpus, el juez repasó los últimos acontecimientos vinculados a la llegada al país del Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur, con matrícula venezolana YV3531.



En ese sentido, mencionó que la aeronave "fue sometida a un exhaustivo control por parte de la PSA, personal de la Dirección General de Aduana (DGA), Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y de la Policía Federal Argentina (PFA)".