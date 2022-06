Interna libertaria: Carlos Maslatón apuntó contra Karina Milei

El abogado especialista en inversiones bursátiles, Carlos Maslatón, explicó que gran parte de los seguidores libertarios no asistieron al acto de Javier Milei, líder del partido Libertad Avanza, porque su hermana “no lo comunicó”. El referente libertario decidió encender la interna dando unas afirmaciones contundentes en contra de la figura de Karina Milei.

En sus declaraciones en el programa Mañana es Mejor, de Radio Provincia, Maslatón explicó que “el movimiento de Milei está en una interna que comenzó hace seis meses pero ahora se hace pública”. Según el especialista en temas financieros, la hermana del líder libertario “dejó tirados a todos los militantes que lo llevaron al éxito”, y criticó el modus operandi de la dama de hierro del partido liberal, Karina Milei.

“Por un error político decidió poner a su hermana y a Carlos Kikuchi en la jefatura del armado político, quienes dejaron tirados a todos los militantes que lo llevaron al éxito del 2021. El acto del fin de semana no fue comunicado por ellos y por eso no fue gente", afirmó Maslatón.

Estas declaraciones se desataron en torno al acto fallido que se realizó en Gerli donde Javier Milei lanzó su candidatura presidencial. El libertario pretendía reunir a 20 mil personas en Gerli para lanzar su candidatura presidencial pero apenas llegaron a unas 1.500 personas.

El dirigente liberal aclaró que "nosotros somos aliados y ellos el eje” del espacio y agregó que “Karina Milei es un gran sostén psicológico” del diputado de La Libertad Avanza, quien “ya anunció que si es presidente, ella será la primera dama”. Sin embargo, la cuestionó porque “se dedica a tachar gente”. “No puede ser jefa del partido y no decir qué va a hacer”, explicó el abogado libertario.

Con respecto al manejo del partido, el referente liberal explicó: "Nunca vi tanto ambiente favorable para un candidato. La militancia está, los interesados en cada provincia están, pero tiene que ir y juntar a toda esa gente pero no se hizo porque Karina y Kikuchi están haciendo mal las cosas".

Además, Carlos Maslatón bombardeó al líder libertario en sus redes sociales con posteos en Twitter que parecerían poner en foja cero a Milei. "Prueba de fuego para Milei si quiere ser presidente. Debe demostrar ya mismo que es capaz de frenar la guerra interna en La Libertad Avanza entre El Eje y los Aliados. Si no puede, no sabe o no quiere, es porque no jugará la presidencia y se rendirá (muy barato) ante JxC", explicó Maslatón en sus redes sociales.

"Milei debe intervenir y llamar al cese del fuego inmediato y transitorio entre el Eje y los Aliados, para que nos sentemos en la mesa de las negociaciones políticas y se acuerde el cese de Carlos Kikuchi, el encuadre de Karina Milei y el relanzamiento de la campaña liberal", afirmó el referente libertario, que parecería mostrar un cierto distanciamiento del partido Libertad Avanza.

La bomba de Maslatón para la hermana del líder libertario fue su último tweet diciendo: "Karina Milei es la hermana de Javier Milei y capacitada para ser Primera Dama del Gobierno Milei. Pero no es la jefa del Movimiento Liberal y no dirige ni puede dirigir mis actos ni opiniones políticas. Le desconozco toda autoridad política y capacidad para el armado político".

Por otra parte, en torno al tema de las alianzas, Maslatón expresó que “es un gran error político” aliarse en Tucumán con Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi. Esto se debe a que Maslatón reconoció que “todos nuestros militantes de Tucumán saltaron” debido a que “la ideología liberal es totalmente contraria a eso".

Finalmente, el referente liberal destacó que está “en desacuerdo con que Milei haga un acuerdo con Macri para el 2023. Porque Macri no va a salir de Juntos por Cambio porque tiene muchos intereses en la municipalidad de Buenos Aires. Además, no queremos tener nada que ver con Juntos por el Cambio porque además carga con el fracaso de su Gobierno".