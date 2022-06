Juan Manzur realizará otra reunión de Gabinete en la Casa Rosada

La nueva reunión de Gabinete prevista para este miércoles a las 7:30 tiene como objetivo realizar un repaso de la gestión y la delineación de políticas públicas productivas. La misma se realizará en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno.

La última reunión de gabinete fue el 19 de mayo, un día después de la realización del Censo Nacional 2022. En la misma, tuvo un rol protagonista el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, quien explicó al Gabinete el desarrollo y los datos preliminares de la muestra.

Además, durante la última reunión también se analizaron los datos macroeconómicos que desde hace algunos meses muestran el descenso del desempleo y el aumento de la actividad industrial, según explicaron los funcionarios que asistieron a la misma. “Fue un encuentro extremadamente productivo en el cual cada uno de los ministros expuso sobre las prioridades de gestión. Hemos analizado el presente y todo lo que tiene que ver con un futuro cercano. Con el viento de frente son muchas las cosas que se vienen haciendo ”, explicó Manzur en la conferencia de prensa tras el encuentro con los ministros.

Otro de los que habló antes del encuentro fue Aníbal Fernández. Según dijo, “el consenso siempre es saludable” y enfatizó que la discusión puertas adentro deberá darse entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner quienes son los “responsables” de ese proyecto político. “Todo el mundo tiene trabajo por hacer y vamos hacia el mismo objetivo. El que no esté de acuerdo, se saca la camiseta. Qué será, perderemos un voto. No veo a nadie que desentone, el que no esté de acuerdo, se tiene que ir”, remarcó el ministro de Seguridad.

Por otra parte, el próximo día al encuentro pautado con los ministros, el jefe de Gabinete concurrirá al Senado para brindar a partir de las 14 un informe de gestión, tal como lo marca la Constitución. Fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron que el fin de semana el funcionario estuvo "trabajando en las respuestas por escrito a las preguntas de los senadores", tarea que continuará hoy, cuando también tiene agendadas reuniones con los embajadores de China en Argentina, Xiaoli Zou; y de Arabia Saudita, Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri.