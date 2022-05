La plata para Portezuelo del Viento abre una grieta regional en Mendoza

General Alvear se convirtió en un verdadero hervidero este fin de semana ya que los discursos oficiales que se brindaron durante la apertura de la Fiesta de la Ganadería de zonas áridas distaron mucho con el objetivo festivo del evento. Rodolfo Suarez llegó al sur mendocino conociendo lo que le esperaba. Es que la noticia del laudo presidencial a favor de La Pampa tuvo un efecto de malestar mucho mayor en la zona.

Allí el proyecto de Portezuelo del Viento implicaba una importante oportunidad para movilizar la economía tras varios intentos oficiales fallidos, como la minera Vale y la modificación de la ley 7.722. El mandatario decidió intentar calmar las aguas anunciando obras, específicamente la realización del acueducto ganadero Monte Comán - La Horqueta.

Sin embargo, desde el sector empresarial salieron con los tapones de punta y no limitaron sus críticas al Gobierno nacional sino que también apuntaron contra Mendoza y establecieron una postura que amenaza con abrir una grieta regional: el sur quiere parte del dinero que se destinaría a Portezuelo del Viento.

Fue Jorge Noguerol, nuevo titular de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de Alvear, el que lanzó las declaraciones más duras. No solo recriminó la falta de obras para el sur provincial, sino que también aseguró que, cuando estás se llevan adelante, no hay quién las mantenga. "En 2017 algunos vecinos conocieron por primera vez en la historia lo que era contar con transporte público de pasajeros. Pero esa alegría duró muy poco, porque la ruta no tuvo el mantenimiento adecuado. Es imposible de transitar", dijo respecto al estado de la Ruta 188.

Ante la mirada de Suarez, Nogueron aseguró que el malestar existe y consideró que, desde Casa de Gobierno, hay poco interés por los departamentos del sur. "Estamos cansados de promesas incumplidas, discursos sin contenido y propuestas que no pueden realizarse. No sigamos dejando perder lo que ya se ha hecho, es imperiosa la necesidad de conectar nuestra ciudad con el Paso Pehuenche y el futuro Paso Las Leñas", indicó.

Tras detallar todas las necesidades que existen en la zona y el mal estado de los caminos, el empresario le hizo un reclamo directo a Suarez y le pidió que parte del dinero que se iba a utilizar para la construcción de Portezuelo del Viento se destine en obras para el sur provincial.

"Le pedimos, señor Presidente que no siga, postergando el crecimiento de Mendoza y libere los fondos que ya llegaron a nuestra provincia para poner en marcha inmediatamente un nuevo plan de desarrollo productivo", comentó Noguerol en un primer momento y luego arremetió: "Solicitamos que se vuelquen los recursos en el sur mendocino, o al menos contemple la región como destino principal de las inversiones".