La curiosa revelación de María Eugenia Vidal sobre su relación de pareja

María Eugenia Vidal participó por primera vez en una entrevista televisiva con su pareja, el periodista Enrique "Quique" Sacco, en el que opinaron sobre el rumbo de la economía argentina, la situación política actual y dieron algunas revelaciones personales sobre su relación.

En principio, ambos se refirieron a uno de los mayores problemas del país: la inflación, y cómo los golpea en su vida cotidiana. En ese momento, María Eugenia Vidal develó que ella y Enrique 'Quique' Sacco "no vivimos juntos en una misma casa", pero de todas formas ambos se ven condicionados por la suba de precios cada vez que deben hacer algún gasto. "A comprar voy de vez en cuando, almacenes de barrios principalmente. Todos los lunes almuerzo lo mismo con un amigo y en cada encuentro gastamos entre 10% y 15% más que la vez anterior. Es un reflejo de la realidad", reconoció el comunicador.

Coincidiendo en la misma situación, la exgobernadora bonaerense expresó que su rutina cambio radicalmente en los últimos meses: "Yo, que tengo tres hijos, tomé otra actitud frente a esto. Antes iba yo cada 15 días a hacer las compras y llevaba para la quincena. Ahora, por falta de tiempo y la suba de los precios, compro solo lo que se necesita".

La inflación está destruyendo la economía y hasta algunos políticos la sufre.

"Yo soy una privilegiada, no me puedo quejar. Pero miro y sé que la gente hace un esfuerzo enorme para pagar las cuotas de los colegios, que hay personas que deben conseguir un segundo empleo para pagar las expensas en sus edificios", detalló en declaraciones al canal LN+.

Haciendo pie en la crisis económica actual, Vidal remarcó que la mayoría de los sueldos pierden poder adquisitivo frente a la inflación y que aquellos que lo logran superarla "están en blanco, bajo determinados sindicatos". En ese sentido, comentó que "los trabajadores privados con paritarias son cada vez menos, desde 2011 que no se genera empleo genuino, eso hace que nuestros hijos se quieran ir, porque no ven un horizonte a futuro, no pueden pensar ni siquiera en pagar un alquiler".

Por otro lado, la diputada nacional fue consultada nuevamente por la polémica entorno a su colega en el recinto, Javier Milei, quien criticó en durísimos términos el comunicado de Juntos por el Cambio que le cierra la puerta y luego tildó a la coalición opositora de "fracasada". "A la gente ni le importa esa discusión. Se desvelan por llegar a fin de mes, por saber si sus hijos van a ir al colegio, por si tienen trabajo", reiteró.

"No les importa lo que opinemos entre nosotros. No les importa si Milei está en Juntos por el Cambio o si Juntos por el Cambio rechaza a Milei. Tiene que dejar también de vivir en una realidad paralela. No caigamos en la trampa. A eso tenemos que abocarnos", concluyó.