El fastidio de Gerardo Morales por la polémica con Sergio Massa

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, insistió en que no tiene intenciones de que la Unión Cívica Radical (UCR) "rompa" con Juntos por el Cambio para formar una alianza electoral con el Frente Renovador de Sergio Massa, de cara a las elecciones del 2023. Además, ya ofuscado, pidió a la dirigencia de la coalición opositora que "paren con el tema de las sospechas".

La idea de una hipotética coalición entre la UCR y el Frente Renovador surgió poco después de la designación de la diputada Roxana Reyes como representante en el Consejo de la Magistratura, cuando se dejó trascender que Gerardo Morales y Sergio Massa presuntamente acordaron que el titular de Diputados diera luz verde a la habilitación a cambio de que los legisladores jujeños acompañen algunas leyes del oficialismo.

Esta teoría se reforzó días después, cuando el expresidente Mauricio Macri deslizó que estaba "preocupado" por una posible ruptura por parte de la UCR. "Mauricio y mi partido saben que no estoy planteando una alianza con Sergio Massa sino lo hubiera hecho como lo hice en 2015, cuando hicimos un acuerdo electoral en Jujuy. No tengo ninguna situación, ni tengo acorralado a Mauricio", advirtió Morales en declaraciones al canal LN+.

Pese a tomar caminos opuestos en 2015, Gerardo Morales y Sergio Massa conservan su amistad.

"No soy de esconder acciones políticas o decisiones o convicciones. Cuando pienso una cosa lo digo. En diciembre dije que había que dialogar para tratar la renegociación con el Fondo Monetario, cuando votamos en contra del presupuesto y me pareció que estaba mal, lo dije", aclaró.

Sin embargo, ante la insistencia de la conductora Laura Di Marco sobre su vínculo con el líder del Frente Renovador, recalcó: "A mí, ni Mauricio, ni nadie, me va a decir con quién me junto, de quién soy amigo y de quién no soy amigo. Desde chiquito aprendí a elegir los amigos. Ya nos vamos a dar una charla con Mauricio, que es un referente importante de Junto por el Cambio, que acaba de ser presidente de los argentinos y creo que está con ganas de volver a la presidencia".

Pero el jujeño se ofuscó ante las reiteradas preguntas sobre un posible entendimiento con Massa: "Paren con el tema de las sospechas, el día que yo quiera plantear una alianza con algún sector lo voy a decir. Lo hice en 2015 cuando fui a la convención de Gualeguaychú y perdimos la elección por pocos votos; al lunes siguiente estaba con Ernesto (Sanz), Mauricio, Lilita (Carrió) y todo el equipo para consolidar Cambiemos en ese momento".

Finalmente, Morales rechazó la posibilidad de que Juntos por el Cambio vaya a quebrarse por una crisis interna: "Juntos por el Cambio no se va a romper. Todas las fuerzas políticas vamos a trabajar para consolidar Juntos por el Cambio".