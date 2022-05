Sergio Massa y su estrategia para despegarse de la imagen negativa del Gobierno

Mientras que muchos analistas políticos y gran parte de la sociedad le cuestiona al Gobierno por ocuparse de temas que poco importan al común de la gente, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, continúa presentando proyectos que los argentinos celebran. Ahora aseguró que monotributistas y autónomos tendrán un alivio impositivo. A esto se refirió el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño.

"De Sergio Massa podemos decir lo que queramos, pero hay que reconocer que dentro del Gobierno es el único que está apuntando a temas que cuando lo mencionás, la gente te presta atención porque están relacionados con 'el bolsillo'", comenzó diciendo el economista. Y agregó: "Massa ya 'le sacó' a Guzmán ganancias para los trabajadores en relación de dependencia de la cuarta categoría y ahora vio que se puede parar sobre estos temas con éxito".

En declaraciones a Radio Mitre, el domingo por la mañana Sergio Massa aseguró que "empezamos a trabajar el tema de autónomos y monotributistas para que la semana que viene podamos tener una propuesta que alivie su situación". Incluso aseguró que esto "lo charlé con el presidente",

A pesar de que aún no hay detalles sobre las bandas y los porcentajes, Burgueño celebró la decisión porque "los monotributistas tuvieron algún tipo de recalibración, pero los autónomos no, 'son el último orejón del tarro'. No hay actualizaciones desde hace 3 años o más. De hecho, todos los años pierden un poquito con respecto los trabajadores en relación de dependencia. Entonces, lo que paga de impuestos un trabajador en relación de dependencia es mucho menos que lo que paga un autónomo".

"Falta esperar las precisiones para analizar las escalas. Lo que sí es seguro que habrá una actualización para monotributistas y autónomos, porque la situación es muy brava. Hay gente que cobra 3 millones de pesos por año y paga impuestos como si fuera el sostén de la patria. Los autónomos son concebidos en el sistema tributario como el independiente que más gana y se entiende que está al nivel de un empresario, pero en realidad hace muchos años que eso no es así y que un autónomo es una clase media, muy castigada por cierto", expresó.

Finalmente, Burgueño dijo que "Guzmán no tenía esta propuesta de Sergio Massa en carpeta, no es lo que el ministro esperaba para esta época y deberá darle explicaciones al FMI por ello, sin dudas".