Boleta Única: llamativa ausencia de la Justicia Electoral en Diputados

Mientras se acerca la firma del dictamen para debatir en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que impulsa el uso de la Boleta Única Papel, en el plenario de comisiones que finalizará mañana no se escuchó la postura de un actor clave como la Justicia Electoral. Llamó la atención la ausencia de los jueces que integran la Cámara Nacional Electoral quienes optaron por no participar de la discusión pesa a haber sido invitados a exponer. Mientras Juntos por el Cambio aspira a emitir mañana dictamen para llevar el debate al recinto tampoco se conocen detalles de ese proyecto que, en caso de ser aprobado por el Congreso, estaría destinado al veto de Alberto Fernández.

Al exponer ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia Blanco, consideró que un cambio del sistema electoral actual exige "un debate profundo, pleno e integral" y señaló que en este momento "sería imprudente". Sin aval del Ministerio del Interior que conduce Eduardo "Wado" de Pedro, y tampoco de la Justicia Electoral, ausente en el debate, el dictamen de boleta única que impulsa la oposición asoma por ahora destinado al fracaso y será difícil de implementar.

Ante la consulta de MDZ, desde la Cámara Nacional Electoral que integran Daniel Bejas, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, primó la doctrina de no interferencia entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Por eso los magistrados se excusaron de participar en el plenario que tampoco contó con la presencia de los apoderados partidarios de la UCR y el PRO. Los máximo jueces electorales del país consideran que el actual sistema de votación funciona y que para garantizar la ausencia de fraude no hace falta un cambio del sistema electoral a través de la implementación de la Boleta Única Papel. Si bien la Justicia Electoral avala los modelos de Boleta Única que se aplican en provincias como Córdoba y Salta, entre otras, no considera excluyente la aplicación de esos sistemas para garantizar la eficacia y transparencia del sistema electoral.

En el mismo sentido se expresó la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, quien en su exposición ante el plenario de comisiones en Diputados aseguró que "desde el '83 a la fecha las elecciones se desarrollan con total normalidad y no ha habido denuncias", al afirmar que el sistema "ha dado pacífica alternancia a las distintas fuerzas" y consideró que con los planteos para cambiar el sistema "se pone en cuestión la legitimidad de todos los cargos electos".

García Blanco puso de relieve que con el actual sistema de boleta partidaria "las fuerzas políticas han ganado siendo oposición y perdieron siendo Gobierno", al advertir que la implementación de la boleta única "no garantiza reducción de costos y no termina con las listas sábanas". Además, consideró "imprudente" avanzar con la implementación de la Boleta Única y consideró que un cambio del sistema electoral actual exige "un debate profundo, pleno e integral" y "no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda".

La secretaria de Asuntos Políticos, @P_GarciaBlanco, y el director de @InfoDINE, @marcosschiavi, expusieron ante las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto en @DiputadosAR, donde se discute el proyecto de Boleta Única Papel (BUP). pic.twitter.com/KacvhvqIHJ — Ministerio del Interior (@MinInteriorAR) May 25, 2022

Sin embargo, la mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados buscarán mañana emitir dictamen sobre el proyecto de ley que establece el sistema de Boleta Única Papel para elecciones nacionales, con el objetivo de llevarlo al recinto en la próxima sesión del cuerpo. Luego de tres semanas de debate en las que decenas de expositores pasaron por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, finalmente la oposición buscará imponerse en el encuentro que se desarrollará desde las 14 para que ese proyecto sea el que cuente con la mayor cantidad de firmas.

La postura del interbloque Federal sobre el tema, nada menos que desde su posición de co-impulsores del pedido de debate, le da, en la figura de la bonaerense Graciela Camaño, la firma clave para que la oposición saque ventaja en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. En la primera, el FdT y JxC tienen 17 miembros cada uno, y la silla restante es la de Camaño; al igual que en Justicia, donde la exministra de Trabajo nacional es la encargada de desequilibrar entre los 15 representantes que tiene cada una de las dos fuerzas mayoritarias.

Presupuesto es la única comisión en la que el oficialismo podría conseguir que prevalezca su rechazo al cambio de sistema electoral, ya que, de sus 49 integrantes, 24 son propios y otra bancada pertenece al aliado del reformismo misionero, por lo que reúnen 25; uno más que los 24 que puede sumar la oposición entre los 23 de JxC y el representante del Gobierno de Córdoba.

Así las cosas, el oficialismo podría apostar a retacear el quórum en Presupuesto, estrategia que reglamentariamente tiene poco alcance temporal; además de que la comisión que preside Carlos Heller (FdT) ni siquiera es cabecera en el tratamiento del proyecto, ya que esa condición la ostenta Asuntos Constitucionales.

Para el momento del debate en el recinto, la oposición confía en que alcanzará el quórum de 129 y la mayoría para aprobarlo, con el antecedente de las 132 voluntades que reunió el 5 de mayo para emplazar al oficialismo a que dé inicio al tratamiento del proyecto en comisiones. Sin embargo, las secretarías parlamentarias de los bloques que integran JxC están muy atentas a los movimientos de sus fichas: a fin de año perdieron una votación sobre Bienes Personales ante el oficialismo porque la diputada cordobesa de Evolución radical Gabriela Brouwer de Koning se fue a Disney; y en el emplazamiento sobre Boleta Única podrían haber sido 133, pero esa vez el viajero fue el puntano Claudio Poggi.

Mientras termina de definir si realiza el pedido de sesión especial para esta semana o para la próxima, la oposición maneja un borrador en el que cuenta los respaldos al proyecto de los 116 diputados de JxC, los ocho del interbloque Federal, los cuatro libertarios y el riojano de SER Felipe Álvarez. Hasta allí están los 129 de base, que se ensancharían con los dos diputados de Juntos Somos Río Negro, el del Movimiento Popular Neuquino y Romina del Plá, de la izquierda; ideológicamente más cercanos al FdT, pero que en este tema puntual acompañaron a JxC y compañía.

En la resistencia, el FdT cuenta con los 118 propios, los dos del Frente Renovador Misionero y el santacruceño de SER Jorge Vidal; por lo que no alcanza a la oposición ni siquiera sumando a los tres de la Izquierda que se abstuvieron en la votación del emplazamiento. Más allá de la casi segura sanción, en el arco opositor miran con desconfianza lo que pueda llegar a suceder en el Senado, donde es necesario el acompañamiento de un par de integrantes del FdT para alcanzar el objetivo y, en caso de que pase esa instancia, con la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, para el caso de que, por ejemplo, la implementación se difiera a 2025.