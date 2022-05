El duro cuestionamiento de Pablo Moyano a Martín Guzmán por la alarmante inflación

El secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, apuntó este domingo contra el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y puso en tela de juicio su papel dentro del Gabinete nacional debido a los alarmantes indicadores inflacionarios del último tiempo. "No sé si es el ministro de Economía apropiado para la lucha contra la inflación", señaló el gremialista.

"Al Gobierno le falta más dureza, sentarse y decirles a los empresarios: ‘Viejo ya está, hasta acá se llegó . No se puede seguir jodiendo con el bolsillo de los laburantes. Los empresarios tienen voracidad de seguir acumulando dinero. Los empresarios se aprovechan de las discusiones internas del oficialismo y de las operaciones políticas y mediáticas de la oposición", dijo en diàlogo con Futurock, y agregó que "la contracara es que la guita que siguen ganando en el campo no se refleja en la canasta familiar porque sigue yendo a las familias Roca, Pagani, etcétera". .

En tanto, hizo referencia al debate actual en torno a la suba de retenciones y le pidiò que Gobierno que aumente los derechos de exportación al campo. "Yo estoy totalmente de acuerdo con volver a poner retenciones a los commodities y al campo. Estos se la llevan toda, hay muchísima evasión en la exportación de productos agrícolas", justificó, y recordó que cuando "el campo metió un tractorazo en Plaza de Mayo, el Gobierno retrocedió".

Pablo Moyano cuestionó a Guzmán y su rol dentro del gobierno.

Modificación al Impuesto a las Ganancias

Moyano también hizo mención a la reciente modificación del Impuesto a las Ganancias, del cual se estima que el monto mínimo no imponible alcance los $325.000 brutos. Esto implica un salario de bolsillo de unos $275.000. Para el sindicalista "es un paso importante", aunque se mantuvo crítico e indicó que "lo ideal sería eliminar el impuesto al trabajador, que es la cuarta categoría. El trabajo no es ganancia, cobrarle un impuesto al trabajador que hace horas extra, como el camionero que hace más kilómetros para hacerse un mango más, y que te lo saque el Estado es algo que debería eliminarse”.

Por otro lado, advirtió: "El avance de la derecha, propio de nuestros errores, es algo que está creciendo, pero no creo que le de para ganar una elección. Un avance de la derecha sería retroceder 50 años y perder todos los derechos de los trabajadores, que es lo que advierten públicamente que quieren hacer, deberíamos estar más atentos a eso que a las internas del Gobierno”.

"Ningún camionero va a permitir que esta derecha salvaje nos quite derechos laborales. Si gana la derecha, vamos a salir a la calle. Si no hay consenso general tiene que haber una gran PASO para que los peronistas decidamos de una forma democrática; falta mucho antes de hablar de candidatos para el 2023, con esta situación económica y por respeto a tantos trabajadores que no llegan a fin de mes”, cerró.