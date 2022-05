El kirchnerismo armó valijas y huyó de Martín Guzmán

Arrancó la semana y la vicepresidenta hizo oficial su salida del “albertismo”. Se liberó de toda relación con cualquier medida económica de Martín Guzmán. Decidió que Roberto Feletti renuncie a su cargo como secretario de Comercio Interior para que toda la responsabilidad fuera asumida por Alberto Fernández y su ministro de Economía.

El periodista Carlos Burgueño afirmó que de a poco el kirchnerismo irá “abdicando cargos públicos” para que el presidente le pida a su vicepresidenta que vuelva a tomar las riendas del juego, pero que la única condición para “seguir jugando en el mismo bando” será que Guzmán tiene que “volar como ministro”.

La Mesa del Poder compuesta por Marcelo Arce, Alejandro Cancelare, Carlos Burgueño y Rubén Rabanal sumó el análisis político de Cristian Buttie, director de CB Consultora Opinión Pública, que examinó la figura de Javier Milei y manifestó que se puede "desvalorizar su imagen política", sí negocia con la casta política pensando en las elecciones del 2023.

El kirchnerismo huyó de Guzmán

El Frente de Todos no deja de sorprender. Al iniciar la semana, el Gobierno nacional anunció la renuncia del exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti y que en su lugar asumirá Guillermo Hang, amigo personal del ministro de Economía, que además se desempeña como director del Banco Central de la República Argentina.

Para Alejandro Cancelare, la renuncia de Feletti es producto de que "la vicepresidenta decidió separarse del Gobierno porque le puso un límite a la gestión de Alberto". Ya que “el exsecretario de Comercio no fue echado ni por Alberto Fernández ni por el ministro de Economía, se fue porque se lo ordenó Cristina Fernández de Kirchner", añadió.

En palabras de Marcelo Arce, "se suponía que Feletti y Guzmán iban a trabajar juntos para luchar contra la inflación", pero no ocurrió y de hecho renunció luego de haber tenido la primera reunión, horas antes de su destitución. “Las herramientas de Feletti para controlar la inflación tampoco funcionaron, ya que el control de precios no fue trascendental para equipar los productos acorde al salario de los consumidores”, afirmó.

“Lo que me sigue sorprendiendo personalmente del Gobierno es la incapacidad política que tiene Fernández como presidente. Sus ministros tienen poca intensidad y no tienen reacción alguna, cosa que no le pasaba ni a Cristina ni Mauricio Macri cuando estaban gobernando y no pasaban por buenos momentos”, explicó Rubén Rabanal.

En este marco, Cristina Fernández de Kirchner evidenció su postura de “no sentirse parte del actual Gobierno presidencial” y decidió retirarse de los espacios, donde ella cree que “no podrá ganar” con el fin de "cargarle toda la responsabilidad inflacionaria" al ministro de Economía Martín Guzmán. “La primera carta que bajó fue Roberto Feletti y la segunda novedad se dará en los próximos días y será en las secretarías de Energía, porque tendrán que subir las tarifas por decisión del presidente”, analizó Carlos Burgueño.

Asimismo, añadió: “Otro punto a examinar, será sí los kirchneristas dejaran tanto Anses como PAMI. Estas dos carteras poseen mucho poder económico y entregarlas significa salirse totalmente del poder político. Acá estamos hablando del abandono de Cristina Fernández de Kirchner a la gestión Guzmán“.

Negociar con la casta política desvaloriza la figura de Milei para 2023

“El principal problema de los argentinos es la inflación y esa facultad se la atribuye al Gobierno nacional que no está cumpliendo con sus tareas”, así comenzó el analista político Cristian Buttie. De esta manera, el director de CB Consultora Opinión Pública manifestó que "hay una crisis de la política tradicional", por lo cual “el fenómeno Javier Milei” está durando más que cualquier otro candidato que haya tenido un buen resultado en una elección legislativa.

“Le pasó a Sergio Massa y a Francisco de Narváez, que tuvieron un pico de exposición, pero se desinflaron con el correr del tiempo. Todo lo contrario al diputado libertario de Javier Milei, se lo ve muy sólido y está dejando un piso electoral interesante. Ha captado la mirada de los partidos chicos, que antes se tiraban para el peronismo o al radicalismo. Tal vez, Milei pensando en 2023 podrá ser el dueño de una quinta para del voto de los argentinos”, argumentó.

Al mismo tiempo, el cientista social describió la figura del libertario que ha logrado fidelizar a un público que antes era muy difícil de lograr y que hoy todos los días refuerza sus ideas mediante un simple tuit. “Hoy está construyendo un espiral del silencio, a favor de lo que están con el diputado y lo que están en contra de él. Actualmente, Milei tiene seguidores que atacan a los que lo critican y ese silencio se hace escuchar red social de Twitter”, apuntó.

Sobre esto, Alejandro Cancelare señaló: “Él se siente muy cómodo sabiendo que todos lo necesitan y la dirigencia política le puede aportar a Milei la fiscalización que necesita para 2023". Finalmente, el analista político sostiene que el discurso personalista del libertario puede bajar su “precio estrepitosamente”, si elige unirse al para 2023 con su amada casta política.

La Mesa del Poder edición nacional

La apuesta periodística de MDZ que analiza la política y la sociedad con la participación de Marcelo Arce, Rubén Rabanal y Alejandro Cancelare. El programa se emite todos los lunes y viernes de 20 a 21 por MDZ Radio.