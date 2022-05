Boleta Única: fuerte rechazo de una pieza clave del sistema electoral

El director nacional electoral, Marcos Schiavi, desestimó hoy la implementación de la Boleta Única de Papel en el método de votación al advertir que “no hay evidencias que ameriten impulsar modificaciones al sistema electoral actual”, durante el debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Al exponer en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, donde se discute el proyecto de Boleta Única Papel, el funcionario ligado al kirchnerismo señaló que “la falta de un diagnóstico integral, hacerlo en una discusión exprés y, sobre todo, con una ausencia de acuerdo entre las principales fuerzas, trae más riesgos que soluciones".

"Estamos discutiendo sobre un problema que no sabemos cuál es. Hay algunos comentarios, pero considero que necesitamos más evidencia para definirlo”, enfatizó. El funcionario planteó que “las ventajas que trae la boleta única no valen la pena como para atravesar el riesgo al que nos estamos exponiendo”.

El titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE) consideró que “a simple vista, lo que parece es que estamos queriendo hacer una reforma muy importante, muy sustancial, sin los datos necesarios”.

También advirtió que resulta “un punto central para cualquier reforma llegar a consensos y hoy estamos discutiendo con consensos fracturados”, lo que a su entender calificó como “preocupante”.

Foto: Télam.

En ese sentido, indicó que “el sistema funciona, tenemos un sistema electoral ágil, robusto, confiable, el electorado lo conoce, lo valora, sabe que va a un cuarto oscuro y sabe lo que tiene que hacer, hay un nivel de participación alto, hay normalidad en los procesos, hay alternancia en los gobiernos, hay expresiones políticas emergentes que pasan de no tener representación a tener un peso en el electorado muy importante en un cortísimo plazo, hemos tenido resultados con diferencias muy escuetas y no hubo un nivel de conflictividad alto”.

Previo a la exposición de Schiavi, la exdirectora nacional electoral y actual secretaria de la Embajada Argentina en Chile, Diana Quiodo, se refirió a los costos que implicaría la implementación del sistema de Boleta Única.

Quiodo tomó por ejemplo los gastos en la provincia de Santa Fe durante la última elección, provincia en la que se implementa el sistema de boleta única desde 2011. Así, la exdirectora nacional electoral manifestó que en esas elecciones hubo un costo por elector de 169,30 pesos, mientras que en las elecciones nacionales el costo por elector fue de 119,70 pesos.

“No creo que sea más barato. Durante el último proceso electoral, por lo menos hasta diciembre, los partidos devolvieron lo que no usaron para impresión de boleta. Hay algo para mirar en ese punto, acerca de cómo está regulado y cómo se liquida. Pero no me parece que la boleta única papel sea la forma de darle solución a este tema”, sentenció Quiodo.