Fuerte cruce a pura chicana entre Diego Brancatelli y el marido de Pampita

El periodista kirchnerista Diego Brancatelli y el legislador porteño Roberto García Moritán (Juntos por el Cambio) mantuvieron un fuerte cruce a pura chicana en el programa "Podemos Hablar".

Todo comenzó cuando arrancó el programa y Andy Kusnetzoff presentó a Brancatelli como “periodista y empresario”. "Más cerca de comerciante que empresario, porque sino después soy como... ese es Moritán, él es el empresario", aclaró Brancatelli.

"Sabés que yo también, como Diego, ahora digo por la presión fiscal que tienen sus ideologías que soy comerciante”, chicaneó el diputado por la Ciudad de Buenos Aires.

Los cruces a pura chicana se repitieron durante todo el programa. En un momento, Vicky Xipolitakis le preguntó a Brancatelli por su ideología política. La consulta llegó cuando el periodista estaba contando que no le fue bien con un negocio que encaró hace poco con dos socios. Fue entonces cuando Brancatelli sostuvo que "defiende un modelo de país" y se reconoció como "kirchnerista, peronista".

"Mi orientación política y mis principios están totalmente en la vereda opuesta a él (refiriéndose a García Moritán), así que podemos preguntar cosas distintas", agregó Brancatelli. "No tan distintas. Recién reconociste que en materia laboral hay que hacer algo, ¿no?”, lo cruzó García Moritán. Y Brancatelli respondió: “Sí, pero que no sea flexibilización y precarización laboral”.

Luego el periodista K y el legislador porteño se volvieron a enfrentar en otra sección del programa. "¿Ponés las manos en el fuego de que Cristina no es corrupta?", lanzó García Moritán. “Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Solamente por mí mismo. Igual creo que Cristina no es corrupta y que ha existido persecución feroz contra ella", respondió Brancatelli.

Unos segundos después fue el turno de Brancatelli y disparó: "No dudo de tu amor por Carolina (Ardohain), creo que es genuino, pero quiero preguntarte si has aprovechado ser el marido de Pampita para algún tipo de uso y si creés que hoy serías legislador porteño si no fueses el marido de Pampita".

"Es una pregunta justa, vengo trabajando hace muchos años. Desde el año 2017 trabajo en los barrios. Tengo mucho compromiso y dedicación, pero es verdad que Caro me proyectó a un mundo que por ahí me hubiera costado mucho más llegar", reconoció García Moritán. El cruce terminó con un apretón de manos.