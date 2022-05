Nicolás Kreplak alertó por una nueva ola de covid y pidió volver al barbijo

Ante la suba de casos de coronavirus de los últimos días, que en la provincia de Buenos Aires aumentaron un 100% en una semana, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió a pedir "mayores cuidados" este sábado.

"Es un momento clave. Hay que cuidarse un poco más porque hay una ola importante. Hay que cuidarse un poco más… Usar el barbijo de vuelta, en los lugares cerrados el tema de la ventilación y las vacunas", destacó Kreplak.

En diálogo con Radio 10, el funcionario bonaerense resaltó: "Está empezando el invierno, va a durar unos meses la situación de riesgo".

Los dichos del ministro de Salud bonaerense se producen a menos de 24 horas de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunciara la vacunación libre en la Provincia de Buenos Aires para los mayores de 18 años.

El funcionario bonaerense advirtió que "estamos ante una ola muy grande", pero aclaró que no se puede "saber exactamente si es superior a la de enero o no, porque la estrategia de seguimiento de los casos ha cambiado".

"Con la enorme cantidad de casos que tenemos, prácticamente no aumentaron las internaciones por Covid. Eso no se había visto nunca. Con esta cantidad de casos, en 2020 o en 2021 ya hubiéramos tenido desbordado absolutamente el sistema de salud. En ese momento nosotros hacíamos el diagnóstico caso por caso, el seguimiento de los contactos estrechos y el aislamiento, pero ahora no lo hacemos", destacó Kreplak.

En ese sentido, Kreplak reconoció que actualmente no cuentan con "estrategias para reducir la cantidad de contagios", y explicó: "Tenemos actividad económica plena y no queremos frenarla. Nos parece que si no hay impacto en casos graves, lo que tenemos que hacer es reforzar las medidas de protección".