La decisión del Gobierno nacional que entusiasma a Rodolfo Suarez

Rodolfo Suarez, en la Asamblea Legislativa, apuntó contra los "fanáticos absurdos" que buscan impedir el desarrollo de la minería en Mendoza.

"Un proceso en el que, si bien hemos dado algunos pasos, por su envergadura total sólo sería posible abordar de raíz a través del aprovechamiento racional y sustentable de nuestra enorme riqueza en minerales, cuyos beneficios pretendíamos que fuesen destinados en su totalidad a dotar a Mendoza de las infraestructuras estratégicas necesarias para colocar al recurso hídrico

como prioridad", agregó el gobernador sobre el desarrollo de la minería.

Por su parte, Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, manifestó este lunes que el "consenso social y a nivel país" de que “no es posible seguir produciendo como en el siglo pasado", y aseguró que, en materia de minería, “se pueden hacer las cosas diferentes”.

Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.





"Tenemos un consenso social y a nivel país: no podemos seguir produciendo como en el siglo pasado", remarcó la funcionaria, en el marco del Primer Encuentro Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac).



Allí, planteó que justamente ese habilita que se pueda "hacer las cosas diferentes", y enfatizó que "el cambio climático ya está en la calle".



En el marco de los planes para avanzar hacia una Argentina "sostenible", sostuvo que las transiciones deben tener tres condiciones: "Ser conscientes, graduales y justas", enumeró.



"Ser conscientes de las necesidades que tenemos como país y del impacto que tiene en nuestro ambiente: cualquier desarrollo económico no se puede hacer a costa del ambiente sino con el ambiente", subrayó Nicolini.



Además, agregó que "tiene que ser gradual teniendo en cuenta las limitaciones macroeconómicas que tenemos y las necesidades para avanzar en esa transición”.



“Y, sobre todo, que sea justa", postuló la funcionaria, quien subrayó que se debe avanzar "no sólo de cara a la ciudadanía sino con la ciudadanía adentro, en el proceso de toma de las decisiones".