Interna en Juntos por el Cambio: el Gobierno cruzó a Omar de Marchi

El ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibañez, habló en MDZ Radio tras el discurso del gobernador en la apertura de la Asamblea Legislativa 2022. Dijo que la ley más importante que están planteando es la de la reforma de la Constitución y cruzó a uno de los propios, al diputado nacional de Juntos por el Cambio Omar de Marchi, quien cuestionó algunos puntos del proyecto.

En líneas generales, Víctor Ibáñez explicó que la alocución del gobernador fue una evaluación de algunos aspectos centrales de la gestión y que intentó focalizar los 2 o 3 temas centrales hacia adelante. "Creo que sobre eso está planteado el discurso. También mostrar los aspectos en los que hemos tenido diferencia con la nación y la proyección a futuro".

¿Cuáles son los temas que más le importan a esta gestión? "Claramente hubo una agenda de obras para adelante, que tiene que ver con la tecnología para el Ministerio de Seguridad, se clarificó una vez más lo que implica Portezuelo del Viento y la reforma institucional como un aspecto en el que Mendoza tiene que avanzar", respondió.

Justamente, sobre la obra del siglo, el ministro de Gobierno enfatizó en que "desde hace meses Suarez planteó la necesidad de clarificar la situación, primero que nada para no perder un solo centavo, y la necesidad de una resolución rápida sobre este punto. Si vamos a hacer Portezuelo del Viento o, sino, la necesidad de un plan vinculado al agua y a la energía y por ende la convocatoria que se hará a cada sector de la sociedad para armar y dejar ese plan encaminado".

Para el funcionario, Portezuelo del Viento es uno de los grandes desafíos de la gestión, ya sobre el tramo final de la misma. "Y el segundo tiene que ver con lo institucional", resaltó y abordó el tema de la reforma de la Constitución. "Más allá de que parece que fuese una sola norma, no es cualquier ley ni cualquier propuesta, es algo que hace a la esencia institucional de la provincia para que haya a futuro cambios importantes. No es menor".

Se le consultó entonces si el Gobierno va a forzar la votación de la reforma de la Constitución. "No es la palabra 'forzar', ni el escenario ideal. Nosotros estamos pidiendo el debate en la Legislatura. Estamos planteándole a la oposición que si no está de acuerdo con aspectos del proyecto de ley de reforma, que haga entonces las propuestas necesarias y que salga una ley con consenso".

Omar de Marchi junto a Lisandro Nieri.

En estos 2 años, ¿han tenido reuniones con la oposición?, ¿han intentado negociar? "La negociación, los acuerdos, los disensos y las propuestas se tienen que hacer en el lugar donde se plantean. El proyecto se encuentra en la Legislatura, entonces le corresponde a los legisladores dar ahí el debate. Los legisladores oficialistas han hecho el trabajo, desde la Comisión de Legislaciones y Asuntos Constitucionales se han realizado innumerable cantidad de reuniones y han recibido propuestas de diferentes sectores de la sociedad. Los legisladores del oficialismo han trabajado en esto, pero los de la oposición no han tomado parte sino más bien una actitud prescindente, con declaraciones fuera del seno de la Legislatura".

Por todo esto, Victor Ibañez dijo que "como el oficialismo ha debatido, pero la oposición no ha asistido", el pedido de ayer del gobernador fue justamente "que se sienten a debatir, a consensuar y a traer propuestas".

Para el ministro de Gobierno, los argumentos negativos sobre el proyecto que enumera la oposición son "vacíos". Y ejemplificó: "Decir que el proyecto es un mamarracho es una declaración sin contenido, de alguien que no conoce ni siquiera qué dice un proyecto, es una forma de salir sin conocimiento de qué estamos hablando. La razón habría que preguntársela a ellos, por qué no le quieren dar esto a la gente, no a un gobierno ni a un partido".

Se le mencionó entonces al funcionario que el propio Omar de Marchi, diputado nacional de Juntos por el Cambio, dijo tras la asamblea que la reforma constitucional, si bien se plantea una disminución del gasto de la política con el achicamiento de la Legislatura, "tampoco mueve la aguja". A eso, respondió: "Yo en este momento no tengo los números exactos, pero con la disminución del gasto legislativo en algún momento hablamos de la cantidad de viviendas que se pueden hacer, de centros de salud. A mi me parece que esto si mueve la aguja. Hablamos del 1% del gasto público, pero son mil millones al año. Los invito a ganar mil millones por año".

"Resulta que ahora nada mueve la aguja -siguió respondiéndole a De Marchi-. Todos sabemos que en economía cada una de esas pequeñas cosas que parecen pequeñas sí mueven la aguja", concluyó.