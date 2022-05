ARA San Juan: pidieron la nulidad del procesamiento de Macri

El fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe pidió al Tribunal de Apelaciones que dicte la "nulidad" del procesamiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas de hundimiento del submarino "ARA San Juan".



En un dictamen entregado a la sala I del Tribunal que analiza el tema, Agüero Iturbe sostuvo que "el procesamiento del encartado avasalla el derecho de defensa en juicio y por ende debe ser nulificado", y sostuvo que el juez del caso deberá "evaluar la procedencia de la ampliación de la declaración indagatoria", según el texto.



La semana pasada, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia concretaron la audiencia previa para resolver si se confirmaba o no el procesamiento de Macri. En esa audiencia, la querella pidió confirmar la decisión del juez federal interino de Dolores Martín Bava, mientras que la defensa solicitó que se declare su nulidad.



La fiscalía, en su dictamen entregado el viernes último, advirtió que Macri fue procesado el 1 de diciembre pasado "por un hecho diferente" al que se le hizo saber en la imputación que se le leyó en su declaración indagatoria previa en Dolores.



Ante ello dictaminó que debe ser declarado nulo y que, en todo caso, el actual juez de la causa, Julián Ercolini, debería evaluar una nueva citación a indagatoria para Macri "con la respectiva imposición de la prueba existente" y luego "dictar un auto de mérito que cumpla con las mandas procesales y constitucionales aquí violentadas".



"Se incurre en una vulneración del principio de congruencia que afecta insoslayablemente el ejercicio de derecho de defensa en juicio", sostuvo el fiscal.



En su indagatoria, a Macri "le fue achacado un acontecimiento de determinada extensión siendo procesado por uno de mayor alcance sin que se le haya ampliado previamente la declaración sobre tales hechos a los efectos de que pueda ejercer cabalmente su defensa", argumentó el dictamen fiscal.



En concreto sostuvo que no se le informó en su indagatoria el hecho de "no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520…" por el que había sido procesado.



"Tampoco se le informó que las actividades a él enrostrada eran en conjunto con los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia", en relación a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, también procesados en la causa. Respecto de estos dos últimos, la Cámara también tiene que resolver si confirma o no sus procesamientos.



En un anterior dictamen firmado el 29 de marzo pasado, Agüero Iturbe sostuvo que, en sus casos, los planteos de nulidad de los procesamientos deben ser rechazados.