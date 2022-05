El exabrupto de José Luis Espert por el cierre de locales durante el Censo

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, realizó un descargo por el cierre de negocios en el día del Censo. "Una cuarentena cavernícola como la que tuvimos durante 2020 y 2021 está pésimo. Por lo tanto, que un censo trate a las personas de la misma manera después de haber sido censadas es una barbaridad tan grande como aquella cavernícola cuarentena", expresó el legislador en Twitter.

El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert.

Espert sentenció que "un censo no puede ser una cárcel" y continuó criticando las medidas tomadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. "No entiendo lo que los gobernantes quieren hacer con nosotros. Condeno, rechazo y repudio que aquellos comercios que hayan sido clausurados o les hayan obligado a cerrar después de haber sido censados. Un censo no es una cuarentena, no es una pandemia", agrego el diputado.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó la clausura de un kiosco en el barrio de Belgrano. Debido al feriado nacional en pos de incentivar la eficacia del censo, las diversas jurisdicciones fijaron la inhabilitación de la actividad comercial formal. El horario de cierre es de las 8 hasta las 20 del 18 de mayo.

Por último, Espert compartió una foto "censándose".