Denuncian el plan de Juntos por el Cambio para que no se apruebe el proyecto del kirchnerismo

El jefe de bloque de diputados por el Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, aseguró este martes que la oposición intentará "no dar quórum" cuando se debata el proyecto de ley sobre la creación de un fondo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero girado al exterior sin haber sido declarado. La iniciativa cuenta con media sanción del Senado, pero podría caerse en Diputados donde el oficialismo no tiene la mayoría garantizada. Al respecto, Martínez advirtió que en la Cámara de Diputados las iniciativas "no se duermen, ni se pierden".

"Es muy importante debatir con qué dólares vamos a pagar la deuda con el FMI. Es un debate que interpela a todas las fuerzas políticas. La oposición seguramente va a intentar impedir que se traten los temas, como lo hace siempre. Hoy convocaron a debatir la boleta única en toda la Argentina, algo que no debería ser el principal tema del país", señaló el diputado en declaraciones para Radio 10. Desde Juntos por el Cambio piden establecer la boleta única papel para las elecciones nacionales.

uD83DuDC49 #MañanaSylvestre | uD83DuDDE3uD83CuDF99 @Gatosylvestre en comunicación con @gerpmartinez, jefe de bloque de diputados del Frente de Todos, analiza la situación actual de Argentina uD83DuDCF2https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/RyNlJSB5vV — Radio 10 - AM 710 uD83DuDE37 (@Radio10) May 17, 2022

En esta línea, Martínez comentó que el Frente de Todos se encuentra "llevando adelante la agenda que pidió (el presidente) Alberto Fernández" y remarcó que, de no haber acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), todavía "estaríamos pagando el cronograma impagable que trazó (el expresidente) Mauricio Macri".



La norma redactada por el senador Oscar Parrilli determina que serán objeto del pago la "tenencia de moneda nacional y/o extranjera, inmuebles, muebles, acciones, participación en sociedades y derechos de beneficiario de fideicomisos o similares".



También incluirá toda clase de "instrumentos financieros o títulos valores como bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia (ADRs), cuotapartes de fondos comunes abiertos o cerrados, criptoactivos y demás bienes en el exterior, incluyendo inmateriales, créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico".



El jefe de bloque sostuvo que, para pagar la deuda con el FMI, los dólares provendrían "o bien de la economía nacional, o de recuperar parte de los dólares que se fugaron". "Tenemos que dar un debate profundo sobre quién sostiene el pago", afirmó.