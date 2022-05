El sur inicia la rosca por los fondos de Portezuelo y Malargüe aviva el debate con la minería

Mendoza posee más de 1.000 millones de dólares sin disponibilidad de uso, porque espera el laudo presidencial de Alberto Fernández que les permitirá conocer la “letra chica” del fallo. La gestión de Rodolfo Suarez espera que el presidente le otorgue el permiso para usar ese dinero en otras obras productivas que necesita la provincia.

Mientras tanto, los intendentes del sur mendocino buscan generar un discurso uniforme y regional para quedarse con una parte del dinero, antes que los jefes comunales del Gran Mendoza dejen su discurso “altruista” para sumarse a la pelea por el “gran botín”.

Al mismo tiempo, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, ha manifestado que su municipio posee “consenso social” para realizar minería en algunas zonas de su departamento. Se estima que en dos meses, el jefe comunal envíe su proyecto de ley para derogar la 7.722 en la Legislatura mendocina.

Estos temas fueron los que se analizaron en la Mesa del Poder, programa de MDZ Radio en el que también se entrevistó al intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo. Allí habló sobre su relación con el gobernador Suarez. También se refirió al debate sobre los fondos de Portezuelo y acerca del rol de Juntos por el Cambio de 2023.

Mendoza del sur contra Mendoza del norte

Todo indicaría que Portezuelo del Viento es tema del pasado. El laudo presidencial todavía no se ha hecho oficial, mientras tanto el gobierno provincial espera conocer la letra chica ya que esta podría venir acompañada de la autorización de Alberto Fernández para que Mendoza utilice los fondos en obras enfocadas a la industria productiva.

La imposibilidad de llevar adelante la “obra del siglo” provocó que algunos jefes comunales del sur de la provincia hayan manifestado que esos fondos tienen que ser destinados especialmente para San Rafael, Malargüe y General Alvear.

Estos intendentes "escudan" sus posicionamientos tomando como referencia que fue desde allí que surgió el reclamo que culminó llevando a juicio a la Nación.

Los jefes comunales redoblan la apuesta argumentando que "sus municipios tienen mayor urgencia" en comparación con los que integran el Gran Mendoza.

Según el periodista de MDZ Gianni Pierobon, el intendente de General Alvear, Walter Marcolini, convocó a toda su fuerza política y a la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería para discutir qué se harán con los fondos de la provincia y fijar una posición tanto departamental como regional que marque una política administrativa.

Por otra parte, el periodista Pablo Icardi remarcó que el dinero "todavía no está disponible para su uso" y que permanecerá por un largo tiempo congelado a la espera de que Fernández, le dé el visto bueno a Mendoza para usarlo. Asimismo, destacó que los intendentes del Gran Mendoza “no quieren hacer pública su posición, pero por dentro quieren que ese dinero ingrese a sus municipios para realizar obras públicas, ya que, según los jefes comunales, son votos para las próximas elecciones del 2023”.

Hablar de minería sin perder votos en 2023

Desde Malargüe, Ojeda ha manifestado que posee “consenso social” para realizar minería en algunas zonas de su departamento. Se estima que en dos meses, el jefe comunal envíe su proyecto de ley a la Legislatura mendocina para derogar la 7.722. Esta jurisprudencia le costó un "dolor de cabeza inmenso" a Rodolfo Suarez a pocos días de haber asumido como gobernador de Mendoza.

Asimismo, el mandatario que pertenece al Frente Cambia Mendoza ha manifestado que está "a favor de la minería", pero es un tema que "decidió ocultar" en su gestión de gobierno, ya que los mendocinos no quieren saber nada con la industria minera. Por otra parte, el peronismo mendocino, en su mayoría, está dispuesto a respaldar la iniciativa, aunque todavía no han hecho públicamente su posicionamiento debido a que les puede salir caro, porque el año que es electoral.

Juntos por el Cambio quiere ser multitud para derrocar al Frente de Todos

El intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, fue entrevistado en la Mesa del Poder. Allí manifestó que posee una relación “cordial y de respeto” con el gobernador Suarez a pesar de que “nuevamente” aparecen los roces entre el PRO y la UCR pensando las elecciones del 2023.

“Hemos trabajado muy bien con Rodolfo Suarez. Habrá desacuerdos, pero siempre hemos priorizado la gestión antes que el conflicto. Porque el vecino de Luján quiere vernos trabajar en conjunto y por eso me verán sentado con todo el mundo para realizar obras y acciones que beneficien a todos los lujaninos”, comentó.

Por otra parte, el jefe comunal aseguró que los 1.023 millones de dólares deben ser para mejorar "la calidad de vida" de todos los mendocinos y que el pueblo pide que sus políticos sean “altruistas y no codiciosos”. “No debemos convertir el dinero de Portezuelo del Viento en un botín. Porque en el fondo no estamos poniendo a Mendoza en el Centro y los mendocinos le demandan a sus políticos una verdadera visión altruista e independientemente de los intereses legítimos. Por eso, el desenlace debe ser un debate amplio para que no ganen un grupo de personas porque perdieron otros ciudadanos”, afirmó.

Al mismo tiempo, Sebastián Bragagnolo comentó que no es la persona correcta para decidir, si Javier Milei puede ingresar en Juntos por el Cambio. Pero no descartó que la coalición necesite de políticos que persigan los mismos valores institucionales para garantizar una nueva transformación en la política nacional. “Pienso que hay que ir ampliando el frente para generar los mayores consensos posibles. De esa manera, se pueden llevar a cabo las transformaciones reales que se deben mantener el tiempo. Siempre hemos pregonado, ahora en el Frente Cambia Mendoza que vayamos sumando cada vez más personas en vez de ir perdiendo cada vez más adeptos. Quién llegue a ser presidente el año que viene, tendrá que tener la suficiente mayoría política para realizar los cambios drásticos que necesita Argentina”, sentenció.

La Mesa del Poder edición Mendoza

La apuesta periodística de MDZ que analiza la política y la sociedad mendocina con la participación de Laura Fiochetta, Gianni Pierobon, Eduardo Ripari y Pablo Icardi. El programa se emite todos los miércoles de 20 a 21 en MDZ Radio.