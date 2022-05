Un posible cambio electoral encendió las alarmas en el kirchnerismo

Lo que era un secreto a voces quedó de manifiesto este miércoles. El kirchnerismo rechaza la Boleta Única Papel y se opone a cambiar el actual sistema de lista sábana. Así lo confirmó en una entrevista con Radio 10 el diputado Leopoldo Moreau, quien afirmó que "la boleta única complica absolutamente todo".

"No entendemos de que fraude habla la oposición porque nunca lo hubo desde el '83 ", sostuvo Moreau en defensa del actual sistema electoral de lista sábana. "Que no haya fraude no es solamente que haya una boleta única, sino que no te espié el contrincante, que no se te persiga políticamente", manifestó intentando desprestigiar el sistema de boleta única en base a las denuncias de espionaje macrista.

El sistema de Boleta Única Papel es reclamado no solo por Juntos por el Cambio sino también por partidos chicos que entienden hoy compiten en desigualdad de condiciones. Específicamente, pondría fin a irregularidades electorales como el robo de boletas, las boletas truchas y otros vicios que afectan sobre todo a los partidos con menos estructura de fiscales.

A pesar de ello, Leopoldo Moreau aseguró que generará confusión en la gente e incluso debilitaría la gobernabilidad. "La gente se confunde, se producen resultados donde es imposible gobernar", sostuvo el legislador K y aseguró que "la gente se equivoca al votar con boleta única y sube mucho mas la cantidad de votos en blanco".

"Es una vergüenza lo que esta haciendo la oposición frente a la boleta única. En la lista única solamente esta el primer candidato y después no hay nadie más", remarcó y cuestionó el resultado que ha tenido el sistema en las provincias que ya lo emplean.

"La trampa de la oposición con esto, que se nota mucho en Santa Fe, es que te ponen la cara de un figureti y abajo no tenés los nombres del resto de los candidatos", disparó. Sin embargo, esa provincia es gobernada por el Frente de Todos desde hace dos años en la elección en la que se impuso Omar Perotti con el sistema de Boleta Única

"Cuando uno quiere cambiar algo es porque hay un problema y con este tema no lo hay", finalizó en una clara defensa al sistema actual.