La revelación de Rodolfo Suarez sobre un nuevo intento de impulsar la minería en Mendoza

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, se refirió este miércoles a la posibilidad del desarrollo de proyectos de minería en el departamento de Malargüe, luego de que la temática volviera a tomar impulso e instalarse en la agenda política.

En ese sentido, admitió que desde el departamento sureño se inició un fuerte reclamo que hoy "tiene consenso social" en ese territorio. "Malargüe está insistiendo mucho y hay un fuerte consenso social, pero es un debate que se tiene que dar en la Legislatura", sostuvo durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Comisaría 11 de Luján de Cuyo.

"No es un intento que depende mí. Nosotros siempre dijimos que para que haya minería tiene que haber consenso social y en Malargüe lo hay. Pero es un debate que hay que darlo en la Legislatura. No depende de este gobernador. Yo no la pasé bien con una idea que pensé que tenía consenso, porque lo dije durante toda la campaña", señaló el gobernador. .

"Nosotros apuntábamos sobre todo a Malargüe, donde hay un riqueza enorme que nos va a permitir crecer a los mendocinos para hacer obra pública, que la gente viva mejor y que cada uno pueda tener su auto, sus vacaciones, etc. Malargüe está insistiendo mucho y hay un fuerte consenso social, pero es un debate que se tiene que dar en la Legislatura". remarcó Suarez ante la prensa.

Al ser consultado por la posibilidad de lanzar un plebiscito, sostuvo: "Si lo hacés en Malargüe, va a salir 100 a 0 y van a decir que sí porque hay pobreza y la pasan mal mientras tienen riquezas. Pero hay que dar un debate serio sobre el tema y preservando el agua. Siempre dijimos que todo lo que se gane tiene que ir para el agua y ahí se producirían círculos virtuosos. Es mentira que es una disputa entre el agua y el cianuro. Es una gran mentira y una campaña del miedo que confundió a la gente. Se hace minería en todo el mundo", lanzó.

Y Suarez concluyó: "Malargüe está haciendo un fuerte reclamo por eso. Yo dije que en mi gobierno la minería era un tema cerrado porque yo escucho a la gente y no soy un despota para imponer. Veremos y estaremos atentos a ver lo que ocurre en la Legislatura".