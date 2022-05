El kirchnerismo sueña con una Corte de 24 miembros

Raúl Zaffaroni suele expresar en público los sueños jurídicos más peligrosos y que el propio kirchnerismo muchas veces no se anima a revelar. Quizás fue el caso de hoy cuando el ex juez insistió con su idea de crear una Corte Suprema de 24 miembros. La pretensión de Zaffaroni, que explicó profusamente en una entrevista por el canal La Nación+, es multiplicar casi por 5 el actual número del tribunal, sumándole algunas peculiaridades. "Si usted me pregunta, yo le diría que quiero una Corte de 25 jueces y que sea federal. Llamaría a cada gobernador y le diría 'Mandame dos candidatos'; elegimos uno de cada provincia y listo", razonó sin perder su habitual tranquilidad.

Curiosa propuesta viniendo de un sector político de la Argentina como el kirchnerismo que denuncia sistemáticamente en palabras de su jefe máxima, Cristina Fernández de Kirchner, la politización de la Corte Suprema. No parece que algo vaya a cambiar en ese sentido repartiendo el poder del máximo tribunal en manos de cada gobernador.

Zaffaroni tambien incursionó hoy en quejas a la Corte con teorizaciones complicadas, como cuestionar el rol de revisor final de la abritrariedad de sentencias que tiene el máximo tribunal, algo que la doctrina mas puro sobre la división de poderes tambien extiende al protagonismo que debe tener el Supremo a la hora de cumplir su función como límite último de la constitucionalidad y estabilidad del Estado. Lo dice la Constitución Nacional, pero el kirchnerismo siempre fue reacio a aceptarlo.

Las declaraciones de Zaffaroni se escucharon hoy en el Senado mientras en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales los senadores K se deleitaban escuchando las opiniones de María Laura Garrigós de Rébori, Diego Duquelsky Gómez, René Casas y León Arslanián sobre los proyectos de reforma o ampliación de la Corte Suprema que el kirchnerismo duro apura en el Senado.

La ironía de toda esta crónica es que mientras el ala dura del Gobierno apura reformas institucionales como ampliar la Corte o forzar como sea su proyecto para el Consejo de la Magistratura (temas que fascinaron ahora y siempre a la vicepresidenta), Alberto Fernández se muestra inmóbil inclusive frente a obligaciones que ya debería haber cumplido en este tema. Por ejemplo, el presidente se abstuvo hasta ahora de un placer político que no todos los mandatarios tienen como es nominar a un integrante para cubrir vacancias en la Corte Suprema. Alberto está en condiciones de elegir al sucesor de Elena Highton de Nolasco desde el 1 de noviembre del año pasado cuando la jueza efectivizó su retiro. No esta claro si el presidente guarda ese lugar para algún candidato o candidata alternativos, si el gobierno juega con la diferencia que supone a la hora de reunir mayorías contar con solo 4 miembros o si espera instrucciones al respecto.

Tampoco hizo mucho el Gobierno por solucionar otra seria materia pendiente que el gobierno al no poder cerrar el acuerdo al nuevo procurador General de la Nación que ocupe el lugar que hasta ahora tiene el procurador Eduardo Casal. No debemos olvidar que el pliego para pedir la ratificación en el Senado de Daniel Rafecas como nuevo procurador, duerme sus días en la Comisión de Acuerdos del Senado, tras un cruce entre oficialismo y oposición que incluyó una jugada magistral de Elisa Carrió, al anunciar el apoyo de Cambiemos al candidato, para bloquearle el camino a Cristina Fernández de Kirchner. Otro trámite inconcluso mas para sumar al listado pendiente de la Casa Rosada.