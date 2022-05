El insólito furcio de Axel Kicillof al hablar de "los negocios y el Estado"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, protagonizó un nuevo furcio durante su participación en la Feria del Libro que se viralizó en redes sociales. El dirigente kichnerista tuvo un acto fallido y afirmó que “donde no hay negocio, el Estado no llega”.

“El otro día estaba empezando una obra de cloacas en un pueblo del interior de la Provincia de Buenos Aires. Si eso fuera negocio, si se pudiera cobrar y si diera ganancias ya lo hubiese hecho la mano invisible del Estado”, manifestó el mandatario bonaerense durante su exposición en la mesa “Debates y desafíos en torno a la identidad” del evento.

No obstante, la fallida referencia a la frase de la “mano invisible del mercado” no fue el único furcio que cometió Kicillof, ya que luego aseguró que “donde no hay negocio el Estado no llega”.

Al percatarse de su error, el referente del kirchnerismo aclaró que estaba haciendo referencia al mercado en lugar del Estado, pero el recorte sobre el acto fallido se viralizó rápidamente.

Por otra parte, durante su paso por la Feria del Libro, el gobernador remarcó que “uno de los objetivos de nuestro Gobierno es que la identidad bonaerense sea una construcción de los 17 millones de habitantes, ligada a la solidaridad, el compromiso y la organización. Ese es el camino para establecer un proyecto común y ocuparse de resolver lo que falta”.