La Justicia Federal archivó la causa de la mega toma de la localidad platense de Los Hornos

En un fallo extenso y más que polémico, el juez federal Alejo Ramos Padilla consideró que en la toma de tierras más grande de la provincia de Buenos Aires no existió delito, y esto porque la usurpación se llevó a cabo durante el día. Una sentencia que generó una fuerte reacción por parte de la Municipalidad de La Plata, que denuncio inacción judicial, y solicitó de manera urgente la apelación de la causa y el desalojo inmediato de los usurpadores por ser una zona inundable. El controvertido fallo despertó las críticas de todo el arco opositor relacionando el veredicto con la militancia política kirchnerista del juez.

El magistrado federal, para archivar la causa y declarar la inexistencia de delito, basó su veredicto en el artículo 195 del Código Procesal Penal. Según consta en la sentencia, "por no constituir delito los hechos que la originaron, según lo prescripto por el artículo 195 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación". El artículo 195 del C.P.P establece que la instrucción será iniciada en virtud de un requerimiento fiscal, o de una prevención o información policial, según lo dispuesto en los artículos 188 y 186, respectivamente, y se limitará a los hechos referidos en tales actos.

Asimismo, Ramos Padilla en su fallo sostuvo que "al momento de los hechos, el predio se encontraba en estado ocioso y carecía en la gran mayoría de su extensión de un cerco o alambrado perimetral que lo protegiera de posibles intrusiones". "La propiedad en cuestión se trataba de un terreno descampado que adolecía de cualquier elemento de protección para impedir el ingreso de terceras personas -tales como candados, alambrados, cercos, obstáculos o barreras- sobre los que los ocupantes pudieran haber ejercido algún tipo de fuerza o violencia, como medio para consumar el despojo".

Y agregó que “los implicados ingresaron al predio sin que se advierta la adopción de ningún tipo de medida tendiente a denegar o dificultar ese ingreso", con lo que remarcó de ese modo que la intrusión ocurrió a la vista de todos durante las primeras horas de la tarde: "el ingreso a los terrenos se produjo a plena luz de día -a las 16.15 horas- y la delimitación informal de lotes con sogas, palos y alambres también ocurrió a la vista de todos".

Además, el juez sostiene que la figura legal de la usurpación "exige que el despojo se haya llevado a cabo bajo alguna de las modalidades que prevé la norma, entre ellas, violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad". Algo que, según su interpretación, no ocurrió

El juez Ramos Padilla, en el análisis de su veredicto, reconoce la existencia de la usurpación, aunque se desentiende de la existencia del delito: “No cabe duda de que se ha producido el despojo del inmueble de titularidad del Estado Nacional”, y añade que "no reunían ninguna de las características legales que la figura legal requiere para que sea considerada delito”

La reacción de la Municipalidad de La Plata ante el fallo judicial

Desde el municipio platense denunciaron inacción judicial, sostienen que el veredicto sienta un precedente preocupante, solicitaron el inmediato desalojo por ser una zona inundable y piden que se apele la sentencia.

Asimismo, desde la Comuna explicaron: “La Municipalidad de La Plata no es parte de la causa porque, al ser un predio de propiedad Federal, no podemos formar parte de la misma; son la Provincia y la Nación quienes deben velar para que la usurpación no siga ampliándose, siendo un gran riesgo para toda la comunidad porque es una zona inundable”.

En este sentido, el intendente de La Plata, Julio Garro, repudió la sentencia de Ramos Padilla: “La decisión judicial es alarmante y sienta un precedente preocupante. Solicitamos a la Nación y Provincia la inmediata intervención, que apelen la medida y que se avance con el desalojo del predio ilegalmente ocupado, que genera un riesgo hídrico para toda la zona”.

Por su parte la secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de La Plata, María Botta, afirmó: “es preocupante que tras dos años de espera la Justicia resuelva que la mayor usurpación de la provincia de Buenos Aires no es un delito penal porque la gente ingresó de día, cuando en verdad esto muestra claramente la planificación de esa toma inducida y promovida con claros fines políticos”.

La funcionaria municipal agregó: “Desde el municipio queremos hacer responsables al gobierno provincial y a la justicia de los hechos de inseguridad que los punteros políticos que manejan la toma cometan en las zonas aledañas, como así también serán responsables de permitir las construcciones sobre las áreas inundables”. En ese sentido remarcó: “No cesaremos en nuestro pedido de que las tomas de tierras son un delito que no debe ser permitido bajo la premisa del déficit habitacional”.

Vale recordar que la mega toma del ex Club de Planeadores de Los Hornos comenzó un mes antes del inicio de la Pandemia, en febrero del 2020, creciendo exponencialmente durante estos dos años, y que actualmente más de tres mil personas ocupan ilegalmente el predio. aunque si nos basamos en el fallo judicial ante la inexistencia del delito, no deberíamos estar hablando de ilegalidad.

Ante el temor de una catástrofe por una inundación, la zona es considerada de emergencia hídrica, la Municipalidad de La Plata le solicitó a la Justicia Federal la demolición de las viviendas. Además, la Comuna presentó pruebas a la Justicia de que la toma estaba organizada, de la venta de terrenos en el predio de manera ilegal a través de redes sociales y videos de ingresos sistemáticos de materiales para la construcción.

El polémico fallo del Juez Federal Alejo Ramos Padilla, despertó rechazo por redes sociales de la comunidad platense y de todo el arco opositor.

En su cuenta personal de Twitter la presidenta del PRO Patricia Bullrich, acuso al juez de fallar con bases militantes, afirmo que las tomas de tierras son ilegales por donde se las mire y sostuvo que va a dar la batalla por una justicia justa y clara.

Una toma de tierras es ilegal por donde se la mire. Pero si es de día, para el juez Ramos Padilla no es delito.

La Argentina necesita justicia de verdad, no fallos con bases partidarias e ideológicas.

La ley debe ser justa y clara. Esa es otra de las batallas que vamos a dar. pic.twitter.com/cmzGvGp293 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 9, 2022

Por su parte el senador platense Juan Pablo Allan, secretario general del PRO bonaerense y referente de Patricia Bullrich en La Plata, afirmó que el fallo deja como mensaje que se pueden cometer este tipo de delitos con la complicidad judicial y la de los gobiernos nacional y provincial, y afirmó que “la multiplicación de las tomas de tierras sería la consecuencia natural y esperable del fallo”.

En tanto el bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante platense, a través de un comunicado, expresó una profunda preocupación por la sentencia del Juez Federal Ramos Padilla, y advirtieron sobre las graves consecuencias del fallo: “Para el Juez Federal Alejo Ramos Padilla, la mayor toma de tierras de la provincia de Buenos Aires NO ES UN DELITO porque se realizó DURANTE EL DÍA. Esto es de gravedad institucional porque abre una nueva puerta a las tomas de terrenos, generando una gran incertidumbre sobre la actuación del Poder Judicial ante la comisión de delitos contra la propiedad. Vemos con gran preocupación que un Juez sienta que tiene el poder de dictar un fallo de esta envergadura, para defender una usurpación de terrenos motorizada por punteros kirchneristas”.

MDZ habló con el fiscal Marcelo Romero, titular de la UFI N º 6 de La Plata, sobre el fallo del Juez Federal Ramos Padilla. Esto nos decía el fiscal Romero: “Como representante de los intereses de la comunidad en los procesos penales, estoy azorado con este fallo. Esperaba una sentencia completamente diferente. Esperaba una solución distinta a la inexistencia del delito”.

Y añadió que “el desalojo del predio es necesario y no tiene por qué ser violento. El ejemplo de que los desalojos pueden ser pacíficos y sin el uso de la violencia fue el desalojo de Guernica. Los usurpadores se fueron pacíficamente después de tres meses de negociaciones con el gobierno. Quienes sí se enfrentaron con la policía fueron los grupos de izquierda que estaban esperando el enfrentamiento, y para dispersarlos se usaron postas de estruendo y gases inocuos, los heridos fueron personal policial por el ataque a pedradas y militantes de izquierda que cayeron en sus propias trampas, que eran una suerte de miguelitos gigantes. Trampas que habían colocado para el personal policial”.

Asimismo, Marcelo Romero, uno de los fiscales que intervino en el desalojo de Guernica, afirmó: “que el Juez considere que no existe delito porque la toma fue con la luz del sol es realmente un disparate. Es inconcebible, está creando una nueva figura jurídica. Esto no surge de la Ley, es una mezcolanza, un revoltijo entre la culpabilidad y la tipicidad. Introduce cuestiones sociales que eventualmente podrían tratarse en el juicio oral para el establecimiento o no de una condena. Por ejemplo, el robo o hurto famélico, es una persona que roba para comer por su estado de necesidad, y luego será absuelta pero no deja de ser un robo. Otro ejemplo un policía que mata en cumplimiento del deber podrá ser absuelto por esa causal de justificación, pero no dejará de ser un homicidio. Lo que quiero explicar con estos ejemplos es que el delito no deja de ser su condición de tal. Es inexplicable esta decisión judicial, evidentemente nos tendremos que acostumbrar a nu.merosos y sucesivos fallos alejados no ya de la ley, si no de algo que es mucho peor, alejados del sentido común”

Por otra parte, Carolina Píparo, Diputada Nacional de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires, también cuestionó en las redes sociales el fallo del juez. La legisladora platense escribió en Twitter: “Creen que avalando delitos se convierten en campeones de la “justicia social”. Son una catástrofe".

El juez Ramos Padilla sostuvo que si participas de la toma de tierra más grande de la provincia a las 16:45 no es usurpación porque es de díauD83DuDC40

Creen que avalando delitos se convierten en campeones de la “justicia social”.

Son una catástrofe. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) April 9, 2022

Se afirma que los jueces hablan con sus fallos, en este caso el juez Ramos Padilla en su sentencia afirma la inexistencia del delito porque fue a plena luz del día. Algo parecido a los fallos, más que polémicos, del ex Juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, al igual que Ramos Padilla identificado con el kirchnerismo, quien en dos fallos determinó la inexistencia de delitos sexuales.

En el año 2014 el ex juez Zaffaroni fue el único juez que falló en disidencia a favor de los abusadores de Paula, una menor de 14 años que era obligada a prostituirse por sus padres. Otra de las sentencias por demás aberrantes de Zaffaroni fue el fallo Tiraboschi, en el que el hoy ex Juez del Máximo Tribunal consideró que Julio Tiraboschi, el portero que obligó a una nena de 7 años a practicarle sexo oral, no cometió delito de violación porque no hubo acceso carnal, y como atenuante determinó que “si hay oscuridad no hay abuso sexual”. El portero Tiraboschi cometió este aberrante hecho con la luz apagada en el baño del estacionamiento del edifico donde trabajaba.

Esos son solo dos de los polémicos y aberrantes fallos de quien supo integrar el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación. La Argentina, como dice el Fiscal Marcelo Romero, estará yendo hacia una justicia invadida por jueces que con sus fallos están alejados de la sociedad y perdieron el sentido común.