Compran 20 colectivos GNC por U$S 5 millones, tras una dura puja entre oferentes

Tras una fuerte puja entre dos oferentes durante el proceso de licitación pública, el Gobierno de Mendoza compró 20 colectivos 100% GNC por un valor de casi 5 millones de dólares para incorporar a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM).

A través del Decreto Nº 454, publicado este viernes en el Boletín Oficial, adjudicó a la UT (Unión Transitoria) de Autotransportes Andesmar SA y otras empresas la provisión de los 20 buses propulsados 100% por GNC por un valor total de U$S 4.995.867,42. Asimismo, rechazó el ofrecimiento realizado en la misma licitación por la empresa Corven Motors Argentina SA.

Durante el proceso hubo una solicitud de mejora de las ofertas por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas y se dio una fuerte disputa entre las empresas participantes con observaciones cruzadas entre los dos oferentes, las cuales fueron finalmente desestimadas por la Comisión de Evaluación de Ofertas.

En agosto de 2021 el gobernador autorizó a la Secretaría de Servicios Públicos a iniciar la licitación pública para la adquisición de buses propulsados 100% por GNC para incrementar el parque móvil de la Sociedad de Transporte de Mendoza SAUPE para prestar servicio de transporte urbano dentro del sistema Mendotran.

Originalmente se estableció un gasto de $ 400 millones para la licitación, pero el presupuesto debió ser actualizado. A través del decreto publicado hoy se aumentó a $ 518.321.245 el monto total de la operación.

El fundamento del Gobierno fue que esta ampliación resultó necesaria “considerando el acelerado proceso inflacionario sufrido por la economía nacional con índices que superan en 50% interanual, que hacen que el monto presupuestado al iniciarse la tramitación de las presentes actuaciones, casi un año atrás, a la fecha resulte insuficiente para la adquisición de los vehículos (...) debido al incremento de sus precios”.

El llamado a licitación se realizó a través del sistema COMPR.AR y se presentaron como oferentes las empresas Corven Motors Argentina SA y Autotransportes Andesmar SA y Otras UT. La Comisión de Evaluación de Ofertas solicitó la intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas para la evaluación de las ofertas alternativas con propuestas de financiamiento pidió una mejora en las propuestas.

Ambos participantes realizaron ofertas superadoras pero también plantearon observaciones cruzadas. Corven Motors Argentina S.A. objetó concretamente el procedimiento de mejora de ofertas llevado adelante por la administración.

No obstante, la comisión desestimó las observaciones efectuadas y argumentó que el órgano licitante puede requerir estas mejoras cuando “dos o más ofertas admisibles e igualmente convenientes presenten entre sí diferencias de cotización que no superen entre si el 5% calculado sobre la menor de ellas”. La Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas determinó que la diferencia en la cotización de las ofertas de contado era inferior al 3,2%, lo cual habilitaba el requerimiento de mejoras de ofertas por no superar la diferencia de cotización el cinco por ciento.

La Comisión de Evaluación de Ofertas infirmó que la grilla anexa de puntajes arroja un total de 181,4 puntos a favor de la oferta de Andesmar y 171 puntos para la oferta de Corven. Consideraron que la primera de ellas ofreció buses Scania/K280UB4X2 Gas GNC, los cuales tenían mejores cualidades que los propuestos por la segunda, que eran unidades de Corven Buses y Zhong Tong Bus / LCK6125HGAN.

Por otra parte, en el decreto se dejó asentado que se desestimaron las ofertas en cuanto al Ítem Mantenimiento que se incluía paralelamente al de adquisición de los buses. La comisión evaluadora advirtió que ambas ofertas proponían un mantenimiento muy sucinto, no incluían los repuestos y por lo tanto se desconocían los costos finales del mismo. Resaltó también que hay que tener en cuenta que en caso de compra de repuestos en el exterior el precio es en dólares estadounidenses.

Andesmar había propuesto redeterminar el precio base según el tipo de cambio del día anterior a concretarse la operación. Luego, trimestre a trimestre el canon evolucionaría conforme el Índice Mayorista Nivel General publicado por INDEC. Por su parte, Corven indicó que “los montos se redeterminarán conforme la actualización tarifaria que otorgue el Poder Ejecutivo al precio por km recorrido del servicio prestado”. En este sentido, se concluyó que el diferencial de precios podría no resultar suficiente a los efectos de decidir respecto de la conveniencia integral de las ofertas analizadas.

